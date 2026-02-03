Бігос з капустою та м’ясом — класичний рецепт зі свіжою і квашеною капустою

Бігос з м’ясом та капустою — знадобиться свіжа та квашена
Бігос — це страва з характером, у якій немає дрібниць. Поєднання свіжої та квашеної капусти, м’яса й копченостей створює глибокий, насичений смак, який розкривається поступово. Саме повільне тушкування робить бігос по-справжньому домашнім і затишним. Це класика, яку хочеться готувати знову і знову.
Вам знадобиться:
- квашена капуста — 700 г;
- свіжа капуста — 500 г;
- свинина — 600 г;
- копченості — 300 г;
- цибуля — 2–3 шт.;
- морква — 1 шт.;
- чорнослив — 6–8 шт.;
- томатна паста — 2–3 ст. л.;
- лавровий лист — 2 шт.;
- чорний перець горошком — 6–8 шт.;
- кмин — 0,5 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- олія або смалець — 2 ст. л.;
- сіль — до свого смаку;
- чорний мелений перець — до свого смаку;
- вода або бульйон — 200–300 мл.
Спосіб приготування
Свіжу капусту тонко нашаткувати. Квашену капусту за потреби злегка відтиснути від зайвого соку, щоб смак бігосу був збалансованим і не надто кислим.
Свинину нарізати середніми шматками, копченості — скибками або кубиками. У великій каструлі з товстим дном розігріти олію або смалець, викласти м’ясо та обсмажити до рум’яної скоринки. Додати нарізану цибулю й натерту моркву, готувати до м’якості та легкого золотистого кольору.
Викласти копченості, всипати паприку та кмин, перемішати, щоб спеції розкрили аромат. Додати томатну пасту та ще раз добре перемішати. Після цього викласти обидва види капусти, додати лавровий лист, перець горошком і чорнослив.
Влити воду або бульйон, накрити кришкою та тушкувати на слабкому вогні. Бігос має готуватися повільно, щоб усі інгредієнти просочилися соусом і з’єдналися в насичений смак.
Під час приготування страву періодично акуратно перемішувати. Наприкінці приправити сіллю та чорним меленим перцем до свого смаку. Готовий бігос стає густим, ароматним і з кожним підігріванням лише смачнішим.
