Бігос з капустою та м’ясом — класичний рецепт зі свіжою і квашеною капустою

Бігос з м’ясом та капустою. Фото: smakuiemo.com.ua

Бігос — це страва з характером, у якій немає дрібниць. Поєднання свіжої та квашеної капусти, м’яса й копченостей створює глибокий, насичений смак, який розкривається поступово. Саме повільне тушкування робить бігос по-справжньому домашнім і затишним. Це класика, яку хочеться готувати знову і знову.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

квашена капуста — 700 г;

свіжа капуста — 500 г;

свинина — 600 г;

копченості — 300 г;

цибуля — 2–3 шт.;

морква — 1 шт.;

чорнослив — 6–8 шт.;

томатна паста — 2–3 ст. л.;

лавровий лист — 2 шт.;

чорний перець горошком — 6–8 шт.;

кмин — 0,5 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

олія або смалець — 2 ст. л.;

сіль — до свого смаку;

чорний мелений перець — до свого смаку;

вода або бульйон — 200–300 мл.

Спосіб приготування

Свіжу капусту тонко нашаткувати. Квашену капусту за потреби злегка відтиснути від зайвого соку, щоб смак бігосу був збалансованим і не надто кислим.

Шматочки м'яса. Фото: smakuiemo.com.ua

Свинину нарізати середніми шматками, копченості — скибками або кубиками. У великій каструлі з товстим дном розігріти олію або смалець, викласти м’ясо та обсмажити до рум’яної скоринки. Додати нарізану цибулю й натерту моркву, готувати до м’якості та легкого золотистого кольору.

Морква та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти копченості, всипати паприку та кмин, перемішати, щоб спеції розкрили аромат. Додати томатну пасту та ще раз добре перемішати. Після цього викласти обидва види капусти, додати лавровий лист, перець горошком і чорнослив.

Нарізана капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Влити воду або бульйон, накрити кришкою та тушкувати на слабкому вогні. Бігос має готуватися повільно, щоб усі інгредієнти просочилися соусом і з’єдналися в насичений смак.

Приготування страви. Фото: smakuiemo.com.ua

Під час приготування страву періодично акуратно перемішувати. Наприкінці приправити сіллю та чорним меленим перцем до свого смаку. Готовий бігос стає густим, ароматним і з кожним підігріванням лише смачнішим.

