Бігос з м’ясом та капустою — знадобиться свіжа та квашена

Дата публікації: 3 лютого 2026 21:04
Бігос з капустою та м’ясом — класичний рецепт зі свіжою і квашеною капустою
Бігос з м’ясом та капустою. Фото: smakuiemo.com.ua

Бігос — це страва з характером, у якій немає дрібниць. Поєднання свіжої та квашеної капусти, м’яса й копченостей створює глибокий, насичений смак, який розкривається поступово. Саме повільне тушкування робить бігос по-справжньому домашнім і затишним. Це класика, яку хочеться готувати знову і знову.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • квашена капуста — 700 г;
  • свіжа капуста — 500 г;
  • свинина — 600 г;
  • копченості — 300 г;
  • цибуля — 2–3 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • чорнослив — 6–8 шт.;
  • томатна паста — 2–3 ст. л.;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • чорний перець горошком — 6–8 шт.;
  • кмин — 0,5 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • олія або смалець — 2 ст. л.;
  • сіль — до свого смаку;
  • чорний мелений перець — до свого смаку;
  • вода або бульйон — 200–300 мл.

Спосіб приготування

Свіжу капусту тонко нашаткувати. Квашену капусту за потреби злегка відтиснути від зайвого соку, щоб смак бігосу був збалансованим і не надто кислим.

бігос з капустою
Шматочки м'яса. Фото: smakuiemo.com.ua

Свинину нарізати середніми шматками, копченості — скибками або кубиками. У великій каструлі з товстим дном розігріти олію або смалець, викласти м’ясо та обсмажити до рум’яної скоринки. Додати нарізану цибулю й натерту моркву, готувати до м’якості та легкого золотистого кольору.

рецепт бігосу зі свининою та капустою
Морква та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти копченості, всипати паприку та кмин, перемішати, щоб спеції розкрили аромат. Додати томатну пасту та ще раз добре перемішати. Після цього викласти обидва види капусти, додати лавровий лист, перець горошком і чорнослив.

українська страва з капустою
Нарізана капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Влити воду або бульйон, накрити кришкою та тушкувати на слабкому вогні. Бігос має готуватися повільно, щоб усі інгредієнти просочилися соусом і з’єдналися в насичений смак.

смачний бігос з мясом та капустою
Приготування страви. Фото: smakuiemo.com.ua

Під час приготування страву періодично акуратно перемішувати. Наприкінці приправити сіллю та чорним меленим перцем до свого смаку. Готовий бігос стає густим, ароматним і з кожним підігріванням лише смачнішим.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти 

Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла. 

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить. 

м'ясо Вечеря капуста рецепт квашена капуста свинина
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
