Бигос с капустой и мясом — классический рецепт со свежей и квашеной капустой

Бигос с мясом и капустой — понадобится свежая и квашеная
Бигос — это блюдо с характером, в котором нет мелочей. Сочетание свежей и квашеной капусты, мяса и копченостей создает глубокий, насыщенный вкус, который раскрывается постепенно. Именно медленное тушение делает бигос по-настоящему домашним и уютным. Это классика, которую хочется готовить снова и снова.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- квашеная капуста — 700 г;
- свежая капуста — 500 г;
- свинина — 600 г;
- копчености — 300 г;
- лук — 2-3 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чернослив — 6-8 шт.;
- томатная паста — 2-3 ст. л.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- черный перец горошком — 6-8 шт.;
- тмин — 0,5 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- масло или смалец — 2 ст. л.;
- соль — по своему вкусу;
- черный молотый перец — по своему вкусу;
- вода или бульон — 200-300 мл.
Способ приготовления
Свежую капусту тонко нашинковать. Квашеную капусту при необходимости слегка отжать от лишнего сока, чтобы вкус бигоса был сбалансированным и не слишком кислым.
Свинину нарезать средними кусками, копчености - ломтиками или кубиками. В большой кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло или смалец, выложить мясо и обжарить до румяной корочки. Добавить нарезанный лук и натертую морковь, готовить до мягкости и легкого золотистого цвета.
Выложить копчености, всыпать паприку и тмин, перемешать, чтобы специи раскрыли аромат. Добавить томатную пасту и еще раз хорошо перемешать. После этого выложить оба вида капусты, добавить лавровый лист, перец горошком и чернослив.
Влить воду или бульон, накрыть крышкой и тушить на слабом огне. Бигос должен готовиться медленно, чтобы все ингредиенты пропитались соусом и соединились в насыщенный вкус.
Во время приготовления блюдо периодически аккуратно перемешивать. В конце приправить солью и черным молотым перцем по своему вкусу. Готовый бигос становится густым, ароматным и с каждым подогреванием только вкуснее.
