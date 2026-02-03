Видео
Главная Вкус Бигос с мясом и капустой — понадобится свежая и квашеная

Бигос с мясом и капустой — понадобится свежая и квашеная

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 21:04
Бигос с капустой и мясом — классический рецепт со свежей и квашеной капустой
Бигос с мясом и капустой. Фото: smakuiemo.com.ua

Бигос — это блюдо с характером, в котором нет мелочей. Сочетание свежей и квашеной капусты, мяса и копченостей создает глубокий, насыщенный вкус, который раскрывается постепенно. Именно медленное тушение делает бигос по-настоящему домашним и уютным. Это классика, которую хочется готовить снова и снова.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • квашеная капуста — 700 г;
  • свежая капуста — 500 г;
  • свинина — 600 г;
  • копчености — 300 г;
  • лук — 2-3 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • чернослив — 6-8 шт.;
  • томатная паста — 2-3 ст. л.;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • черный перец горошком — 6-8 шт.;
  • тмин — 0,5 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • масло или смалец — 2 ст. л.;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный молотый перец — по своему вкусу;
  • вода или бульон — 200-300 мл.

Способ приготовления

Свежую капусту тонко нашинковать. Квашеную капусту при необходимости слегка отжать от лишнего сока, чтобы вкус бигоса был сбалансированным и не слишком кислым.

бігос з капустою
Кусочки мяса. Фото: smakuiemo.com.ua

Свинину нарезать средними кусками, копчености - ломтиками или кубиками. В большой кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло или смалец, выложить мясо и обжарить до румяной корочки. Добавить нарезанный лук и натертую морковь, готовить до мягкости и легкого золотистого цвета.

рецепт бігосу зі свининою та капустою
Морковь и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Выложить копчености, всыпать паприку и тмин, перемешать, чтобы специи раскрыли аромат. Добавить томатную пасту и еще раз хорошо перемешать. После этого выложить оба вида капусты, добавить лавровый лист, перец горошком и чернослив.

українська страва з капустою
Нарезанная капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Влить воду или бульон, накрыть крышкой и тушить на слабом огне. Бигос должен готовиться медленно, чтобы все ингредиенты пропитались соусом и соединились в насыщенный вкус.

смачний бігос з мясом та капустою
Приготовление блюда. Фото: smakuiemo.com.ua

Во время приготовления блюдо периодически аккуратно перемешивать. В конце приправить солью и черным молотым перцем по своему вкусу. Готовый бигос становится густым, ароматным и с каждым подогреванием только вкуснее.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
