Смачні та бюджетні намазки на хліб — 4 рецепти від Тетяни Літвинової

Бюджетні намазки на хліб. Фото: Скриншот YouTube @Tatiana_Litvinova

Хочете урізноманітнити свій раціон смачними та недорогими закусками? Тетяна Літвинова поділилася чотирма простими рецептами бюджетних намазок на хліб, які стануть чудовим доповненням до сніданку чи перекусу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Тетяна Літвінова.

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1. Намазка з крем-сиру та зелені

Вам знадобиться:

крем-сир — 200 г;

зелень — 15 г;

вершкове масло — 150 г;

сіль — 5 г;

сушений часник — 5 г.

2. Намазка з гороху та солодкого перцю

Вам знадобиться:

горох — 100 г;

солодкий перець (печений) — 50 г;

копчена паприка — 5 г;

сіль — 5 г;

сушений часник — 3 г;

оливкова олія — для подачі;

мелений коріандр та зіра — для посипання.

3. Намазка з квасолі й тахіні

Вам знадобиться:

квасоля — 100 г;

тахіні — 5 г;

сушений часник — 3 г;

сіль, перець, зіра, коріандр — 3-4 г;

оливкова олія — за смаком.

4. Намазка із сала та спецій

Вам знадобиться:

сало — 100 г;

сіль — 5 г;

паприка — 5 г;

сушений часник, перець — 3-4 г.

Спосіб приготування

Намазка з крем-сиру та зелені. Подрібнити зелень, змішати з крем-сиром і розм’якшеним вершковим маслом. Додати сіль і сушений часник, ретельно перемішати до однорідної консистенції.

Крем сир та зелень. Фото: Скриншот YouTube @Tatiana_Litvinova

Намазка з гороху та солодкого перцю. Відварити горох до м’якості, подрібнити блендером разом із печеним перцем. Додати паприку, сіль та сушений часник. Перед подачею полити оливковою олією та посипати меленим коріандром і зірою.

Горох та солодкий перець. Фото: Скриншот YouTube @Tatiana_Litvinova

Намазка з квасолі та тахіні. Відварити квасолю до м’якості, подрібнити разом із тахіні та сушеним часником. Додати спеції, перемішати. Влити трохи оливкової олії, щоб отримати ніжну консистенцію.

Сало та спеції. Фото: Скриншот YouTube @Tatiana_Litvinova

Намазка із сала та спецій. Перекрутити сало через м’ясорубку або подрібнити блендером. Додати сіль, паприку, сушений часник і перець. Добре перемішати.



Намазки на хліб. Фото: Скриншот YouTube @Tatiana_Litvinova

Готові намазки чудово поєднуються з чорним та цільнозерновим хлібом, лавашем або тостами.



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