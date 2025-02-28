Геніальна намазка на хліб — лише два інгредієнти і неповторний смак

Намазка на хліб. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Усього два основні інгредієнти, а результат вражає. Ця геніальна намазка на хліб підкорить вас своєю простотою і насиченим смаком. Спробуйте приготувати за кілька хвилин.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

тунець консервований — 240 г;

помідор — 1 шт.;

майонез — 1-2 ст. л.;

часник — 1 зубчик.

Спосіб приготування

Тунець розім'яти виделкою, злити зайву рідину.

Тунець без рідини. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Помідор дрібно нарізати, часник пропустити через прес.

Помідори та майонез. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Змішати тунець, помідор, часник і майонез до однорідності.

Готова намазка. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Намазку можна подавати на свіжому або підсмаженому хлібі.

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