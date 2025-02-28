Геніальна намазка на хліб — лише два інгредієнти і неповторний смак

Геніальна намазка на хліб усього з двох інгредієнтів
Усього два основні інгредієнти, а результат вражає. Ця геніальна намазка на хліб підкорить вас своєю простотою і насиченим смаком. Спробуйте приготувати за кілька хвилин.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- тунець консервований — 240 г;
- помідор — 1 шт.;
- майонез — 1-2 ст. л.;
- часник — 1 зубчик.
Спосіб приготування
Тунець розім'яти виделкою, злити зайву рідину.
Помідор дрібно нарізати, часник пропустити через прес.
Змішати тунець, помідор, часник і майонез до однорідності.
Намазку можна подавати на свіжому або підсмаженому хлібі.
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