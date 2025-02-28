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Гениальная намазка на хлеб всего из двух ингредиентов

28 февраля 2025 20:10
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Гениальная намазка на хлеб — всего два ингредиента и неповторимый вкус
Намазка на хлеб. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Всего два основных ингредиента, а результат впечатляет. Эта гениальная намазка на хлеб покорит вас своей простотой и насыщенным вкусом. Попробуйте приготовить за пару минут.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится:

  • тунец консервированный — 240 г;
  • помидор — 1 шт.;
  • майонез — 1-2 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик.

Способ приготовления

Тунец размять вилкой, слить лишнюю жидкость.

вкусная намазка с тунцом
Тунец без жидкости. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Помидор мелко нарезать, чеснок пропустить через пресс.

вкусная намазка с тунцом и помидором
Помидоры и майонез. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Смешать тунец, помидор, чеснок и майонез до однородности.

вкусная намазка с тунцом и помидором на хлеб
Готовая намазка. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Намазку можно подавать на свежем или поджаренном хлебе.

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