Гениальная намазка на хлеб — всего два ингредиента и неповторимый вкус

Гениальная намазка на хлеб всего из двух ингредиентов
Всего два основных ингредиента, а результат впечатляет. Эта гениальная намазка на хлеб покорит вас своей простотой и насыщенным вкусом. Попробуйте приготовить за пару минут.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- тунец консервированный — 240 г;
- помидор — 1 шт.;
- майонез — 1-2 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик.
Способ приготовления
Тунец размять вилкой, слить лишнюю жидкость.
Помидор мелко нарезать, чеснок пропустить через пресс.
Смешать тунец, помидор, чеснок и майонез до однородности.
Намазку можно подавать на свежем или поджаренном хлебе.
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