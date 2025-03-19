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Бюджетные намазки на хлеб от судьи Мастер Шеф — 4 рецепта

19 марта 2025 00:37
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Вкусные и бюджетные намазки на хлеб — 4 рецепта от Татьяны Литвиновой
Бюджетные намазки на хлеб. Фото: Скриншот YouTube @Tatiana_Litvinova
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите разнообразить свой рацион вкусными и недорогими закусками? Татьяна Литвинова поделилась четырьмя простыми рецептами бюджетных намазок на хлеб, которые станут отличным дополнением к завтраку или перекусу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Татьяна Литвинова.

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1. Намазка из крем-сыра и зелени

Вам понадобится:

  • крем-сыр — 200 г;
  • зелень — 15 г;
  • сливочное масло — 150 г;
  • соль — 5 г;
  • сушеный чеснок — 5 г.

2. Намазка из гороха и сладкого перца

Вам понадобится:

  • горох — 100 г;
  • сладкий перец (печеный) — 50 г;
  • копченая паприка — 5 г;
  • соль — 5 г;
  • сушеный чеснок — 3 г;
  • оливковое масло — для подачи;
  • молотый кориандр и зира — для посыпки.

3. Намазка из фасоли и тахини

Вам понадобится:

  • фасоль — 100 г;
  • тахини — 5 г;
  • сушеный чеснок — 3 г;
  • соль, перец, зира, кориандр — 3-4 г;
  • оливковое масло — по вкусу.

4. Намазка из сала и специй

Вам понадобится:

  • сало — 100 г;
  • соль — 5 г;
  • паприка — 5 г;
  • сушеный чеснок, перец — 3-4 г.

Способ приготовления

Намазка из крем-сыра и зелени. Измельчить зелень, смешать с крем-сыром и размягченным сливочным маслом. Добавить соль и сушеный чеснок, тщательно перемешать до однородной консистенции.

намазка з крем-сиру та зелені
Крем-сыр и зелень. Фото: Скриншот YouTube @Tatiana_Litvinova

Намазка из гороха и сладкого перца. Отварить горох до мягкости, измельчить блендером вместе с печеным перцем. Добавить паприку, соль и сушеный чеснок. Перед подачей полить оливковым маслом и посыпать молотым кориандром и зирой.

намазка з квасолі та тахіні
Горох и сладкий перец. Фото: Скриншот YouTube @Tatiana_Litvinova

Намазка из фасоли и тахини. Отварить фасоль до мягкости, измельчить вместе с тахини и сушеным чесноком. Добавить специи, перемешать. Влить немного оливкового масла, чтобы получить нежную консистенцию.

намазка із сала та спецій
Сало и специи. Фото: Скриншот YouTube @Tatiana_Litvinova

Намазка из сала и специй. Перекрутить сало через мясорубку или измельчить блендером. Добавить соль, паприку, сушеный чеснок и перец. Хорошо перемешать.

бюджетні намазки на хліб
Намазки на хлеб. Фото: Скриншот YouTube @Tatiana_Litvinova

Готовые намазки прекрасно сочетаются с черным и цельнозерновым хлебом, лавашем или тостами.

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