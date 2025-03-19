Вкусные и бюджетные намазки на хлеб — 4 рецепта от Татьяны Литвиновой

Бюджетные намазки на хлеб от судьи Мастер Шеф — 4 рецепта
Хотите разнообразить свой рацион вкусными и недорогими закусками? Татьяна Литвинова поделилась четырьмя простыми рецептами бюджетных намазок на хлеб, которые станут отличным дополнением к завтраку или перекусу.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Татьяна Литвинова.
1. Намазка из крем-сыра и зелени
Вам понадобится:
- крем-сыр — 200 г;
- зелень — 15 г;
- сливочное масло — 150 г;
- соль — 5 г;
- сушеный чеснок — 5 г.
2. Намазка из гороха и сладкого перца
Вам понадобится:
- горох — 100 г;
- сладкий перец (печеный) — 50 г;
- копченая паприка — 5 г;
- соль — 5 г;
- сушеный чеснок — 3 г;
- оливковое масло — для подачи;
- молотый кориандр и зира — для посыпки.
3. Намазка из фасоли и тахини
Вам понадобится:
- фасоль — 100 г;
- тахини — 5 г;
- сушеный чеснок — 3 г;
- соль, перец, зира, кориандр — 3-4 г;
- оливковое масло — по вкусу.
4. Намазка из сала и специй
Вам понадобится:
- сало — 100 г;
- соль — 5 г;
- паприка — 5 г;
- сушеный чеснок, перец — 3-4 г.
Способ приготовления
Намазка из крем-сыра и зелени. Измельчить зелень, смешать с крем-сыром и размягченным сливочным маслом. Добавить соль и сушеный чеснок, тщательно перемешать до однородной консистенции.
Намазка из гороха и сладкого перца. Отварить горох до мягкости, измельчить блендером вместе с печеным перцем. Добавить паприку, соль и сушеный чеснок. Перед подачей полить оливковым маслом и посыпать молотым кориандром и зирой.
Намазка из фасоли и тахини. Отварить фасоль до мягкости, измельчить вместе с тахини и сушеным чесноком. Добавить специи, перемешать. Влить немного оливкового масла, чтобы получить нежную консистенцию.
Намазка из сала и специй. Перекрутить сало через мясорубку или измельчить блендером. Добавить соль, паприку, сушеный чеснок и перец. Хорошо перемешать.
Готовые намазки прекрасно сочетаются с черным и цельнозерновым хлебом, лавашем или тостами.
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