Вкусные и бюджетные намазки на хлеб — 4 рецепта от Татьяны Литвиновой

Бюджетные намазки на хлеб. Фото: Скриншот YouTube @Tatiana_Litvinova

Хотите разнообразить свой рацион вкусными и недорогими закусками? Татьяна Литвинова поделилась четырьмя простыми рецептами бюджетных намазок на хлеб, которые станут отличным дополнением к завтраку или перекусу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Татьяна Литвинова.

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1. Намазка из крем-сыра и зелени

Вам понадобится:

крем-сыр — 200 г;

зелень — 15 г;

сливочное масло — 150 г;

соль — 5 г;

сушеный чеснок — 5 г.

2. Намазка из гороха и сладкого перца

Вам понадобится:

горох — 100 г;

сладкий перец (печеный) — 50 г;

копченая паприка — 5 г;

соль — 5 г;

сушеный чеснок — 3 г;

оливковое масло — для подачи;

молотый кориандр и зира — для посыпки.

3. Намазка из фасоли и тахини

Вам понадобится:

фасоль — 100 г;

тахини — 5 г;

сушеный чеснок — 3 г;

соль, перец, зира, кориандр — 3-4 г;

оливковое масло — по вкусу.

4. Намазка из сала и специй

Вам понадобится:

сало — 100 г;

соль — 5 г;

паприка — 5 г;

сушеный чеснок, перец — 3-4 г.

Способ приготовления

Намазка из крем-сыра и зелени. Измельчить зелень, смешать с крем-сыром и размягченным сливочным маслом. Добавить соль и сушеный чеснок, тщательно перемешать до однородной консистенции.

Крем-сыр и зелень. Фото: Скриншот YouTube @Tatiana_Litvinova

Намазка из гороха и сладкого перца. Отварить горох до мягкости, измельчить блендером вместе с печеным перцем. Добавить паприку, соль и сушеный чеснок. Перед подачей полить оливковым маслом и посыпать молотым кориандром и зирой.

Горох и сладкий перец. Фото: Скриншот YouTube @Tatiana_Litvinova

Намазка из фасоли и тахини. Отварить фасоль до мягкости, измельчить вместе с тахини и сушеным чесноком. Добавить специи, перемешать. Влить немного оливкового масла, чтобы получить нежную консистенцию.

Сало и специи. Фото: Скриншот YouTube @Tatiana_Litvinova

Намазка из сала и специй. Перекрутить сало через мясорубку или измельчить блендером. Добавить соль, паприку, сушеный чеснок и перец. Хорошо перемешать.

Намазки на хлеб. Фото: Скриншот YouTube @Tatiana_Litvinova

Готовые намазки прекрасно сочетаются с черным и цельнозерновым хлебом, лавашем или тостами.



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