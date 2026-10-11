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Головна Смак Болгарський перець "як квашений": взимку скажете собі дякую

Болгарський перець "як квашений": взимку скажете собі дякую

Ua ru
11 жовтня 2026 12:04
Болгарський перець на зиму: пікантна закуска з насиченим смаком
Болгарський перець на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Ця заготівля стане цікавим доповненням до зимового меню. Перець зберігає свій характерний смак, а гострі стручки за бажанням додадуть закусці приємної пекучості.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • болгарський перець — скільки поміститься у трилітрову банку;
  • сіль — 95–100 г; 
  • оцет 9% — 60 г; 
  • окріп — приблизно 1,5 л; 
  • гострий перець — 2–3 шт. (за бажанням).
рецепт маринованого перцю на зиму
Маринований перець. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Болгарський перець добре вимити, трохи вкоротити хвостики та розрізати навпіл, не видаляючи плодоніжки й насіння.
  2. У чисту трилітрову банку всипати сіль, влити оцет і щільно викласти перець. За бажанням додати гострі стручки.
  3. Повільно залити овочі окропом, заповнюючи всі порожнини.
  4. Обережно випустити бульбашки повітря чистою паличкою, за потреби долити воду до верху.
  5. Накрити кришкою та закатати. 

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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