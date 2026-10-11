Болгарський перець на зиму: пікантна закуска з насиченим смаком

Болгарський перець "як квашений": взимку скажете собі дякую
Ua ru
11 жовтня 2026 12:04
Болгарський перець на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Ця заготівля стане цікавим доповненням до зимового меню. Перець зберігає свій характерний смак, а гострі стручки за бажанням додадуть закусці приємної пекучості.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- болгарський перець — скільки поміститься у трилітрову банку;
- сіль — 95–100 г;
- оцет 9% — 60 г;
- окріп — приблизно 1,5 л;
- гострий перець — 2–3 шт. (за бажанням).
Спосіб приготування
- Болгарський перець добре вимити, трохи вкоротити хвостики та розрізати навпіл, не видаляючи плодоніжки й насіння.
- У чисту трилітрову банку всипати сіль, влити оцет і щільно викласти перець. За бажанням додати гострі стручки.
- Повільно залити овочі окропом, заповнюючи всі порожнини.
- Обережно випустити бульбашки повітря чистою паличкою, за потреби долити воду до верху.
- Накрити кришкою та закатати.
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