Болгарский перец на зиму: пикантная закуска с насыщенным вкусом

Болгарский перец "как квашеный": зимой вы будете благодарны себе
Ua ru
11 октября 2026 12:04
Болгарский перец на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Эта заготовка станет интересным дополнением к зимнему меню. Перец сохраняет свой характерный вкус, а острые стручки, по желанию, придадут закуске приятную остроту.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- болгарский перец — столько, сколько поместится в трехлитровую банку;
- соль — 95–100 г;
- уксус 9% — 60 г;
- кипяток — примерно 1,5 л;
- острый перец — 2–3 шт. (по желанию).
Способ приготовления
- Болгарский перец хорошо вымыть, немного укоротить хвостики и разрезать пополам, не удаляя плодоножки и семена.
- В чистую трёхлитровую банку насыпать соль, влить уксус и плотно уложить перец. По желанию добавить острые стручки.
- Медленно залить овощи кипятком, заполняя все пустоты.
- Осторожно удалить пузырьки воздуха чистой палочкой, при необходимости долить воду до верха.
- Накрыть крышкой и закатать.
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