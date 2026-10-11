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Главная Вкус Болгарский перец "как квашеный": зимой вы будете благодарны себе

Болгарский перец "как квашеный": зимой вы будете благодарны себе

Ua ru
11 октября 2026 12:04
Болгарский перец на зиму: пикантная закуска с насыщенным вкусом
Болгарский перец на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Эта заготовка станет интересным дополнением к зимнему меню. Перец сохраняет свой характерный вкус, а острые стручки, по желанию, придадут закуске приятную остроту.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • болгарский перец — столько, сколько поместится в трехлитровую банку;
  • соль — 95–100 г;
  • уксус 9% — 60 г;
  • кипяток — примерно 1,5 л;
  • острый перец — 2–3 шт. (по желанию).
рецепт маринованого перцю на зиму
Маринованный перец. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Болгарский перец хорошо вымыть, немного укоротить хвостики и разрезать пополам, не удаляя плодоножки и семена.
  2. В чистую трёхлитровую банку насыпать соль, влить уксус и плотно уложить перец. По желанию добавить острые стручки.
  3. Медленно залить овощи кипятком, заполняя все пустоты.
  4. Осторожно удалить пузырьки воздуха чистой палочкой, при необходимости долить воду до верха.
  5. Накрыть крышкой и закатать.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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