Болгарский перец на зиму: пикантная закуска с насыщенным вкусом

Болгарский перец на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Эта заготовка станет интересным дополнением к зимнему меню. Перец сохраняет свой характерный вкус, а острые стручки, по желанию, придадут закуске приятную остроту.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

болгарский перец — столько, сколько поместится в трехлитровую банку;

соль — 95–100 г;

уксус 9% — 60 г;

кипяток — примерно 1,5 л;

острый перец — 2–3 шт. (по желанию).

Маринованный перец. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Болгарский перец хорошо вымыть, немного укоротить хвостики и разрезать пополам, не удаляя плодоножки и семена. В чистую трёхлитровую банку насыпать соль, влить уксус и плотно уложить перец. По желанию добавить острые стручки. Медленно залить овощи кипятком, заполняя все пустоты. Осторожно удалить пузырьки воздуха чистой палочкой, при необходимости долить воду до верха. Накрыть крышкой и закатать.

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