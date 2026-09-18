Болгарський перець по-корейськи на зиму: хрумка пікантна закуска з часником і кунжутом

Болгарський перець по-корейськи. Фото: smachnenke.com.ua

Приготування не потребує варіння самого перцю, тому він зберігає приємний хрускіт і насичений смак. Достатньо нарізати овочі, замаринувати їх у пряній суміші та правильно простерилізувати банки. Взимку така заготівля стане швидким доповненням до будь-якої домашньої вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

болгарський перець — 1,4–1,5 кг.;

петрушка свіжа — 1 пучок;

часник — 4–5 великих зубчиків;

цукор — 2 ст. л.;

сіль — 2 ч. л.;

приправа для моркви по-корейськи — 3 ч. л.;

рафінована соняшникова олія — 5–6 ст. л.;

оцет 9% — 4,5–5 ст. л.;

кунжут — 1–1,5 ст. л.

Солодкий перець. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Перець очистити від насіння та нарізати тонкою соломкою. Часник натерти, петрушку дрібно посікти. Змішати перець із зеленню, часником і кунжутом. Додати сіль, цукор, приправу, олію та оцет. Перемішати й залишити маринуватися на 2,5–3 години, кожні 30–40 хвилин перемішуючи. Розкласти перець у стерилізовані банки, зверху розподілити маринад. Накрити кришками та стерилізувати у каструлі з водою 20–25 хвилин після закипання. Банки щільно закрутити, перевернути та залишити під рушником до повного охолодження.

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