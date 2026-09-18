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Головна Смак Болгарський перець по-корейськи на зиму: рецепт без варіння

Болгарський перець по-корейськи на зиму: рецепт без варіння

Ua ru
18 вересня 2026 22:44
Болгарський перець по-корейськи на зиму: хрумка пікантна закуска з часником і кунжутом
Болгарський перець по-корейськи. Фото: smachnenke.com.ua

Приготування не потребує варіння самого перцю, тому він зберігає приємний хрускіт і насичений смак. Достатньо нарізати овочі, замаринувати їх у пряній суміші та правильно простерилізувати банки. Взимку така заготівля стане швидким доповненням до будь-якої домашньої вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • болгарський перець — 1,4–1,5 кг.;
  • петрушка свіжа — 1 пучок;
  • часник — 4–5 великих зубчиків;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • сіль — 2 ч. л.;
  • приправа для моркви по-корейськи — 3 ч. л.;
  • рафінована соняшникова олія — 5–6 ст. л.;
  • оцет 9% — 4,5–5 ст. л.;
  • кунжут — 1–1,5 ст. л.
рецепт солодкого перцю на зиму
Солодкий перець. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Перець очистити від насіння та нарізати тонкою соломкою.
  2. Часник натерти, петрушку дрібно посікти.
  3. Змішати перець із зеленню, часником і кунжутом.
  4. Додати сіль, цукор, приправу, олію та оцет.
  5. Перемішати й залишити маринуватися на 2,5–3 години, кожні 30–40 хвилин перемішуючи.
  6. Розкласти перець у стерилізовані банки, зверху розподілити маринад.
  7. Накрити кришками та стерилізувати у каструлі з водою 20–25 хвилин після закипання.
  8. Банки щільно закрутити, перевернути та залишити під рушником до повного охолодження.

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консервація рецепт салат на зиму маринований перець
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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