Болгарський перець по-корейськи на зиму: хрумка пікантна закуска з часником і кунжутом

Болгарський перець по-корейськи на зиму: рецепт без варіння
Приготування не потребує варіння самого перцю, тому він зберігає приємний хрускіт і насичений смак. Достатньо нарізати овочі, замаринувати їх у пряній суміші та правильно простерилізувати банки. Взимку така заготівля стане швидким доповненням до будь-якої домашньої вечері.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- болгарський перець — 1,4–1,5 кг.;
- петрушка свіжа — 1 пучок;
- часник — 4–5 великих зубчиків;
- цукор — 2 ст. л.;
- сіль — 2 ч. л.;
- приправа для моркви по-корейськи — 3 ч. л.;
- рафінована соняшникова олія — 5–6 ст. л.;
- оцет 9% — 4,5–5 ст. л.;
- кунжут — 1–1,5 ст. л.
Спосіб приготування
- Перець очистити від насіння та нарізати тонкою соломкою.
- Часник натерти, петрушку дрібно посікти.
- Змішати перець із зеленню, часником і кунжутом.
- Додати сіль, цукор, приправу, олію та оцет.
- Перемішати й залишити маринуватися на 2,5–3 години, кожні 30–40 хвилин перемішуючи.
- Розкласти перець у стерилізовані банки, зверху розподілити маринад.
- Накрити кришками та стерилізувати у каструлі з водою 20–25 хвилин після закипання.
- Банки щільно закрутити, перевернути та залишити під рушником до повного охолодження.
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