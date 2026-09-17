Фарширований перець з капустою на зиму: пікантна овочева закуска в маринаді

Фарширований перець на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Такий перець стане справжньою знахідкою взимку, коли хочеться швидко подати до столу готову овочеву закуску. Хрустка капуста всередині добре поєднується із соковитим солодким перцем та ароматним маринадом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

болгарський товстостінний перець — 2,5 кг.;

білокачанна капуста — 1 кг.;

кмин — ⅓ ч. ложки;

чорний перець горошком — 10 шт.;

духмяний перець горошком — 4 шт.

Для маринаду:

вода — 700 мл.;

оцет 9% — 300 мл.;

сіль — 25 г.

Перці в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Стерилізувати банки та кришки. Капусту тонко нашаткувати, опустити в киплячу воду на 3 хвилини, відкинути на друшляк і повністю охолодити. Додати кмин та перемішати. Перець промити, видалити плодоніжки й насіння, щільно нафарширувати капустою. Розкласти перчики в банки, додати чорний і духмяний перець. Для маринаду воду із сіллю довести до кипіння, влити оцет і ще раз прогріти. Залити перець гарячим маринадом, залишаючи близько 1 см до краю банки. Накрити банки кришками та стерилізувати в каструлі з гарячою водою 20 хвилин після закипання. Герметично закрутити, перевернути, тепло вкутати та залишити до повного охолодження. Зберігати заготовку в сухому прохолодному місці.

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