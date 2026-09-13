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Головна Смак Просто посмажити перець та скласти в банки: рецепт на зиму

Просто посмажити перець та скласти в банки: рецепт на зиму

Ua ru
13 вересня 2026 01:04
Смажений болгарський перець у банках: простий рецепт консервації
Смажені перці на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Солодкий перець достатньо обсмажити до легкої рум’яної скоринки, а потім гарячим скласти в банки. Узимку така заготівля стане чудовим доповненням до м’яса, картоплі або домашнього хліба.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • болгарський перець — 6,5 кг;
  • часник — по 2–3 зубчики на літрову банку;
  • олія — для смаження;
  • сіль — по 1 ч. л. на літрову банку;
  • цукор — по 2 ст. л. на літрову банку;
  • оцет 9% — по 40 мл. на літрову банку.
смажені перці на зиму
Перці в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Перець вимити, обсушити та зробити на кінчику кожного плода невеликий хрестоподібний надріз.
  2. Розігріти олію на сковороді, викласти перець і обсмажити по 2–3 хвилини з кожного боку до легкої рум’яної скоринки.
  3. У прогріті літрові банки всипати сіль і цукор, влити оцет.
  4. Гарячий перець щільно викладати в банки, додаючи нарізаний пластинками часник.
  5. Залишити приблизно 1 см вільного простору, залити крутим окропом і герметично закрити. 
  6. Обережно похитати банки, щоб сіль та цукор розчинилися, після чого залишити до охолодження.

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консервація рецепт заготівля на зиму солодкий перець
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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