Смажений болгарський перець у банках: простий рецепт консервації

Смажені перці на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Солодкий перець достатньо обсмажити до легкої рум’яної скоринки, а потім гарячим скласти в банки. Узимку така заготівля стане чудовим доповненням до м’яса, картоплі або домашнього хліба.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

болгарський перець — 6,5 кг;

часник — по 2–3 зубчики на літрову банку;

олія — для смаження;

сіль — по 1 ч. л. на літрову банку;

цукор — по 2 ст. л. на літрову банку;

оцет 9% — по 40 мл. на літрову банку.

Перці в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Перець вимити, обсушити та зробити на кінчику кожного плода невеликий хрестоподібний надріз. Розігріти олію на сковороді, викласти перець і обсмажити по 2–3 хвилини з кожного боку до легкої рум’яної скоринки. У прогріті літрові банки всипати сіль і цукор, влити оцет. Гарячий перець щільно викладати в банки, додаючи нарізаний пластинками часник. Залишити приблизно 1 см вільного простору, залити крутим окропом і герметично закрити. Обережно похитати банки, щоб сіль та цукор розчинилися, після чого залишити до охолодження.

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