Смажений болгарський перець у банках: простий рецепт консервації

Просто посмажити перець та скласти в банки: рецепт на зиму
Ua ru
13 вересня 2026 01:04
Смажені перці на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Солодкий перець достатньо обсмажити до легкої рум’яної скоринки, а потім гарячим скласти в банки. Узимку така заготівля стане чудовим доповненням до м’яса, картоплі або домашнього хліба.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- болгарський перець — 6,5 кг;
- часник — по 2–3 зубчики на літрову банку;
- олія — для смаження;
- сіль — по 1 ч. л. на літрову банку;
- цукор — по 2 ст. л. на літрову банку;
- оцет 9% — по 40 мл. на літрову банку.
Спосіб приготування
- Перець вимити, обсушити та зробити на кінчику кожного плода невеликий хрестоподібний надріз.
- Розігріти олію на сковороді, викласти перець і обсмажити по 2–3 хвилини з кожного боку до легкої рум’яної скоринки.
- У прогріті літрові банки всипати сіль і цукор, влити оцет.
- Гарячий перець щільно викладати в банки, додаючи нарізаний пластинками часник.
- Залишити приблизно 1 см вільного простору, залити крутим окропом і герметично закрити.
- Обережно похитати банки, щоб сіль та цукор розчинилися, після чого залишити до охолодження.
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