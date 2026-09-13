Жареный болгарский перец в банках: простой рецепт консервирования

Просто обжарить перец и сложить в банки: рецепт на зиму
Ua ru
13 сентября 2026 01:04
Жареные перцы на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Сладкий перец нужно обжарить до появления легкой румяной корочки, а затем горячим уложить в банки. Зимой такая заготовка станет прекрасным дополнением к мясу, картофелю или домашнему хлебу.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- болгарский перец — 6,5 кг;
- чеснок — по 2–3 зубчика на литровую банку;
- растительное масло — для жарки;
- соль — по 1 ч. л. на литровую банку;
- сахар — по 2 ст. л. на литровую банку;
- уксус 9% — по 40 мл на литровую банку.
Способ приготовления
- Перец вымыть, обсушить и сделать на кончике каждого плода небольшой крестообразный надрез.
- Разогреть масло на сковороде, выложить перец и обжарить по 2–3 минуты с каждой стороны до появления легкой румяной корочки.
- В прогретые литровые банки насыпать соль и сахар, влить уксус.
- Горячий перец плотно уложить в банки, добавляя нарезанный ломтиками чеснок.
- Оставить примерно 1 см свободного пространства, залить кипячком и герметично закрыть.
- Осторожно встряхнуть банки, чтобы соль и сахар растворились, после чего оставить до остывания.
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