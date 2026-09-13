Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Просто обжарить перец и сложить в банки: рецепт на зиму

Просто обжарить перец и сложить в банки: рецепт на зиму

Ua ru
13 сентября 2026 01:04
Жареный болгарский перец в банках: простой рецепт консервирования
Жареные перцы на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Сладкий перец нужно обжарить до появления легкой румяной корочки, а затем горячим уложить в банки. Зимой такая заготовка станет прекрасным дополнением к мясу, картофелю или домашнему хлебу.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • болгарский перец — 6,5 кг;
  • чеснок — по 2–3 зубчика на литровую банку;
  • растительное масло — для жарки;
  • соль — по 1 ч. л. на литровую банку;
  • сахар — по 2 ст. л. на литровую банку;
  • уксус 9% — по 40 мл на литровую банку.
смажені перці на зиму
Перец в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Перец вымыть, обсушить и сделать на кончике каждого плода небольшой крестообразный надрез.
  2. Разогреть масло на сковороде, выложить перец и обжарить по 2–3 минуты с каждой стороны до появления легкой румяной корочки.
  3. В прогретые литровые банки насыпать соль и сахар, влить уксус.
  4. Горячий перец плотно уложить в банки, добавляя нарезанный ломтиками чеснок.
  5. Оставить примерно 1 см свободного пространства, залить кипячком и герметично закрыть.
  6. Осторожно встряхнуть банки, чтобы соль и сахар растворились, после чего оставить до остывания.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов зимних заготовок с огурцами

Казацкие огурцы с горчицей на зиму: рецепт №1 закуски на зиму.

Маринованные огурцы на зиму "Тысяча": новый рецепт 2026 года.

Читайте также:

Рецепт квашеных огурцов в бутылках: хранятся 2 месяца.

Безупречный рецепт квашеных огурцов в зеленой заливке: результат на все 100 %.

Маринованные огурцы на зиму "Горчичные": получаются пикантными и очень вкусными.

консервация рецепт заготовка на зиму сладкий перец
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации