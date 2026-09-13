Жареный болгарский перец в банках: простой рецепт консервирования

Жареные перцы на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Сладкий перец нужно обжарить до появления легкой румяной корочки, а затем горячим уложить в банки. Зимой такая заготовка станет прекрасным дополнением к мясу, картофелю или домашнему хлебу.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

болгарский перец — 6,5 кг;

чеснок — по 2–3 зубчика на литровую банку;

растительное масло — для жарки;

соль — по 1 ч. л. на литровую банку;

сахар — по 2 ст. л. на литровую банку;

уксус 9% — по 40 мл на литровую банку.

Перец в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Перец вымыть, обсушить и сделать на кончике каждого плода небольшой крестообразный надрез. Разогреть масло на сковороде, выложить перец и обжарить по 2–3 минуты с каждой стороны до появления легкой румяной корочки. В прогретые литровые банки насыпать соль и сахар, влить уксус. Горячий перец плотно уложить в банки, добавляя нарезанный ломтиками чеснок. Оставить примерно 1 см свободного пространства, залить кипячком и герметично закрыть. Осторожно встряхнуть банки, чтобы соль и сахар растворились, после чего оставить до остывания.

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