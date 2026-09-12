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Главная Вкус Жареный перец "Золото в банке": рецепт консервирования на зиму

Жареный перец "Золото в банке": рецепт консервирования на зиму

Ua ru
12 сентября 2026 01:04
Жареный перец в маринаде: ароматный рецепт на зиму
Жареные перцы. Фото: smachnenke.com.ua

Сладкий перец после обжаривания приобретает насыщенный вкус и легкую дымную нотку. Останется только очистить его, залить горячим маринадом и простерилизовать банки. Такая заготовка прекрасно дополняет мясные блюда, картофель и домашний хлеб.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • сладкий мясистый перец — 1,8 кг;
  • уксус 5% — 480 мл;
  • лимонный сок в бутылках — 240 мл;
  • рафинированное масло — 240 мл;
  • лук — ½ стакана;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сушеный орегано — 1 ст. л.;
  • каменная нейодированная соль — по ¼ ч. л. на банку объемом 250 мл.
рецепт смажених перців на зиму
Жареный перец. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Перец вымыть, обсушить, небольшие плоды оставить целыми, а крупные разрезать.
  2. Обжарить на сковороде под крышкой до появления подпалин со всех сторон.
  3. Горячий перец накрыть и оставить на 10–15 минут. Снять кожицу, по желанию удалить семена.
  4. Для заливки смешать уксус, лимонный сок, растительное масло, измельченный лук и орегано. Довести до кипения.
  5. В прогретые банки положить чеснок и соль, плотно наполнить перцем и залить горячей заправкой, оставив 1–1,5 см до края.
  6. Стерилизовать банки в водяной бане после закипания 15–20 минут.
  7. Закрутить крышками, остудить и хранить в прохладном темном месте.

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консервация рецепт заготовка на зиму запеченные перцы
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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