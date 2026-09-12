Жареный перец в маринаде: ароматный рецепт на зиму

Жареный перец "Золото в банке": рецепт консервирования на зиму
Сладкий перец после обжаривания приобретает насыщенный вкус и легкую дымную нотку. Останется только очистить его, залить горячим маринадом и простерилизовать банки. Такая заготовка прекрасно дополняет мясные блюда, картофель и домашний хлеб.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сладкий мясистый перец — 1,8 кг;
- уксус 5% — 480 мл;
- лимонный сок в бутылках — 240 мл;
- рафинированное масло — 240 мл;
- лук — ½ стакана;
- чеснок — 2 зубчика;
- сушеный орегано — 1 ст. л.;
- каменная нейодированная соль — по ¼ ч. л. на банку объемом 250 мл.
Способ приготовления
- Перец вымыть, обсушить, небольшие плоды оставить целыми, а крупные разрезать.
- Обжарить на сковороде под крышкой до появления подпалин со всех сторон.
- Горячий перец накрыть и оставить на 10–15 минут. Снять кожицу, по желанию удалить семена.
- Для заливки смешать уксус, лимонный сок, растительное масло, измельченный лук и орегано. Довести до кипения.
- В прогретые банки положить чеснок и соль, плотно наполнить перцем и залить горячей заправкой, оставив 1–1,5 см до края.
- Стерилизовать банки в водяной бане после закипания 15–20 минут.
- Закрутить крышками, остудить и хранить в прохладном темном месте.
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