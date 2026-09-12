Смажений перець у маринаді: ароматний рецепт на зиму

Смажені перці. Фото: smachnenke.com.ua

Солодкий перець після обсмажування набуває насиченого смаку й легкої димної нотки. Залишиться лише очистити його, залити гарячим маринадом і простерилізувати банки. Така заготівля чудово доповнює м’ясні страви, картоплю та домашній хліб.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

солодкий м’ясистий перець — 1,8 кг;

оцет 5% — 480 мл.;

бутильований лимонний сік — 240 мл.;

рафінована олія — 240 мл.;

цибуля — ½ склянки;

часник — 2 зубчики;

сушений орегано — 1 ст. л.;

кам’яна нейодована сіль — по ¼ ч. л. на банку 250 мл.

Смажені перці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Перець вимити, обсушити, невеликі плоди залишити цілими, а великі розрізати. Обсмажити на сковороді під кришкою до підпалин з усіх боків. Гарячий перець накрити та залишити на 10–15 хвилин. Зняти шкірку, за бажанням видалити насіння. Для заливки змішати оцет, лимонний сік, олію, подрібнену цибулю та орегано. Довести до кипіння. У прогріті банки покласти часник і сіль, щільно наповнити перцем та залити гарячою заливкою, залишивши 1–1,5 см до краю. Стерилізувати банки у водяній бані після закипання 15–20 хвилин. Закрутити кришками, охолодити та зберігати в прохолодному темному місці.

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