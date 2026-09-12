Смажений перець у маринаді: ароматний рецепт на зиму

Смажений перець "Золото в банці": рецепт консервації на зиму
Ua ru
12 вересня 2026 01:04
Смажені перці. Фото: smachnenke.com.ua
Солодкий перець після обсмажування набуває насиченого смаку й легкої димної нотки. Залишиться лише очистити його, залити гарячим маринадом і простерилізувати банки. Така заготівля чудово доповнює м’ясні страви, картоплю та домашній хліб.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- солодкий м’ясистий перець — 1,8 кг;
- оцет 5% — 480 мл.;
- бутильований лимонний сік — 240 мл.;
- рафінована олія — 240 мл.;
- цибуля — ½ склянки;
- часник — 2 зубчики;
- сушений орегано — 1 ст. л.;
- кам’яна нейодована сіль — по ¼ ч. л. на банку 250 мл.
Спосіб приготування
- Перець вимити, обсушити, невеликі плоди залишити цілими, а великі розрізати.
- Обсмажити на сковороді під кришкою до підпалин з усіх боків.
- Гарячий перець накрити та залишити на 10–15 хвилин. Зняти шкірку, за бажанням видалити насіння.
- Для заливки змішати оцет, лимонний сік, олію, подрібнену цибулю та орегано. Довести до кипіння.
- У прогріті банки покласти часник і сіль, щільно наповнити перцем та залити гарячою заливкою, залишивши 1–1,5 см до краю.
- Стерилізувати банки у водяній бані після закипання 15–20 хвилин.
- Закрутити кришками, охолодити та зберігати в прохолодному темному місці.
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