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Головна Смак Смажений перець "Золото в банці": рецепт консервації на зиму

Смажений перець "Золото в банці": рецепт консервації на зиму

Ua ru
12 вересня 2026 01:04
Смажений перець у маринаді: ароматний рецепт на зиму
Смажені перці. Фото: smachnenke.com.ua

Солодкий перець після обсмажування набуває насиченого смаку й легкої димної нотки. Залишиться лише очистити його, залити гарячим маринадом і простерилізувати банки. Така заготівля чудово доповнює м’ясні страви, картоплю та домашній хліб.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • солодкий м’ясистий перець — 1,8 кг;
  • оцет 5% — 480 мл.;
  • бутильований лимонний сік — 240 мл.;
  • рафінована олія — 240 мл.;
  • цибуля — ½ склянки;
  • часник — 2 зубчики;
  • сушений орегано — 1 ст. л.;
  • кам’яна нейодована сіль — по ¼ ч. л. на банку 250 мл.
рецепт смажених перців на зиму
Смажені перці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Перець вимити, обсушити, невеликі плоди залишити цілими, а великі розрізати.
  2. Обсмажити на сковороді під кришкою до підпалин з усіх боків.
  3. Гарячий перець накрити та залишити на 10–15 хвилин. Зняти шкірку, за бажанням видалити насіння.
  4. Для заливки змішати оцет, лимонний сік, олію, подрібнену цибулю та орегано. Довести до кипіння.
  5. У прогріті банки покласти часник і сіль, щільно наповнити перцем та залити гарячою заливкою, залишивши 1–1,5 см до краю.
  6. Стерилізувати банки у водяній бані після закипання 15–20 хвилин.
  7. Закрутити кришками, охолодити та зберігати в прохолодному темному місці.

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консервація рецепт заготівля на зиму запечені перці
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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