Лечо з перцю та помідорів на зиму: ароматна домашня заготівля

Лечо "Пальчики оближеш" на зиму: простий рецепт із перцю та помідорів
Ua ru
9 вересня 2026 01:04
Лечо на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Цей рецепт підійде для тих, хто любить класичне лечо з м’яким кисло-солодким смаком і великими шматочками перцю. Заготівля не потребує складних етапів і легко готується в одній каструлі.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- болгарський перець — 2,5 кг
- помідори — 2 кг
- цибуля — 300 г
- цукор — ½ склянки
- олія — ½ склянки
- сіль — 1 ст. л.
- оцет 9% — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Помідори та очищену цибулю пропустіть через м’ясорубку. Перелийте в каструлю, додайте сіль і цукор та доведіть до кипіння.
- Перець очистіть від насіння й наріжте великими смужками. Додайте до томатної маси, влийте олію.
- Після закипання тушкуйте лечо під кришкою на слабкому вогні близько 30 хвилин, час від часу перемішуючи.
- За 2–3 хвилини до готовності влийте оцет.
- Гаряче лечо розкладіть у стерилізовані банки, герметично закрийте, переверніть і залиште до повного охолодження.
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