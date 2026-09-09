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Головна Смак Лечо "Пальчики оближеш" на зиму: простий рецепт із перцю та помідорів

Лечо "Пальчики оближеш" на зиму: простий рецепт із перцю та помідорів

Ua ru
9 вересня 2026 01:04
Лечо з перцю та помідорів на зиму: ароматна домашня заготівля
Лечо на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт підійде для тих, хто любить класичне лечо з м’яким кисло-солодким смаком і великими шматочками перцю. Заготівля не потребує складних етапів і легко готується в одній каструлі.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • болгарський перець — 2,5 кг
  • помідори — 2 кг
  • цибуля — 300 г
  • цукор — ½ склянки
  • олія — ½ склянки
  • сіль — 1 ст. л.
  • оцет 9% — 1 ст. л.
рецепт лечо на зиму
Лечо на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Помідори та очищену цибулю пропустіть через м’ясорубку. Перелийте в каструлю, додайте сіль і цукор та доведіть до кипіння.
  2. Перець очистіть від насіння й наріжте великими смужками. Додайте до томатної маси, влийте олію.
  3. Після закипання тушкуйте лечо під кришкою на слабкому вогні близько 30 хвилин, час від часу перемішуючи.
  4. За 2–3 хвилини до готовності влийте оцет.
  5. Гаряче лечо розкладіть у стерилізовані банки, герметично закрийте, переверніть і залиште до повного охолодження.

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консервація рецепт заготівля на зиму лечо з болгарським перцем
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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