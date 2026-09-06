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Головна Смак Лечо "Класичне" на зиму: рецепт з 2,5 кг перців, без моркви та цибулі

Лечо "Класичне" на зиму: рецепт з 2,5 кг перців, без моркви та цибулі

Ua ru
6 вересня 2026 15:44
Лечо з соковитого перцю на зиму: простий рецепт без цибулі
Клосичне лечо. Фото: smachnenke.com.ua

Для цієї заготівлі найкраще взяти м’ясисті стиглі помідори та великий червоний перець. Лечо виходить соковитим, ніжним і добре зберігає шматочки перцю, а приготування не потребує складних етапів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • помідори — 3 кг;
  • болгарський перець — 2,5 кг;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — 6 ст. л.;
  • соняшникова олія — 150 мл;
  • часник — 6 зубчиків;
  • оцет 9% — 80 мл.
рецепт лечо на зиму
Перці в соусі. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Помідори помийте, видаліть плодоніжки, наріжте та подрібніть м’ясорубкою або блендером.
  2. Перелийте в каструлю з товстим дном, доведіть до кипіння й варіть 15 хвилин.
  3. Перець очистіть від насіння та наріжте великими шматочками.
  4. Частинами додайте до томатної маси разом із сіллю, цукром та олією.
  5. Перемішайте й варіть ще 15 хвилин, щоб перець став м’яким, але не розварився.
  6. Додайте подрібнений часник та оцет, проваріть ще 3 хвилини й зніміть із вогню.
  7. Гаряче лечо розкладіть у сухі стерилізовані банки та герметично закрийте.
  8. Переверніть, тепло вкутайте й залиште до повного охолодження.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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