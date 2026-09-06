Лечо з соковитого перцю на зиму: простий рецепт без цибулі

Лечо "Класичне" на зиму: рецепт з 2,5 кг перців, без моркви та цибулі
Ua ru
6 вересня 2026 15:44
Клосичне лечо. Фото: smachnenke.com.ua
Для цієї заготівлі найкраще взяти м’ясисті стиглі помідори та великий червоний перець. Лечо виходить соковитим, ніжним і добре зберігає шматочки перцю, а приготування не потребує складних етапів.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- помідори — 3 кг;
- болгарський перець — 2,5 кг;
- сіль — 2 ст. л.;
- цукор — 6 ст. л.;
- соняшникова олія — 150 мл;
- часник — 6 зубчиків;
- оцет 9% — 80 мл.
Спосіб приготування
- Помідори помийте, видаліть плодоніжки, наріжте та подрібніть м’ясорубкою або блендером.
- Перелийте в каструлю з товстим дном, доведіть до кипіння й варіть 15 хвилин.
- Перець очистіть від насіння та наріжте великими шматочками.
- Частинами додайте до томатної маси разом із сіллю, цукром та олією.
- Перемішайте й варіть ще 15 хвилин, щоб перець став м’яким, але не розварився.
- Додайте подрібнений часник та оцет, проваріть ще 3 хвилини й зніміть із вогню.
- Гаряче лечо розкладіть у сухі стерилізовані банки та герметично закрийте.
- Переверніть, тепло вкутайте й залиште до повного охолодження.
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