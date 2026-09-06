Лечо з соковитого перцю на зиму: простий рецепт без цибулі

Клосичне лечо. Фото: smachnenke.com.ua

Для цієї заготівлі найкраще взяти м’ясисті стиглі помідори та великий червоний перець. Лечо виходить соковитим, ніжним і добре зберігає шматочки перцю, а приготування не потребує складних етапів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

помідори — 3 кг;

болгарський перець — 2,5 кг;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 6 ст. л.;

соняшникова олія — 150 мл;

часник — 6 зубчиків;

оцет 9% — 80 мл.

Перці в соусі. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Помідори помийте, видаліть плодоніжки, наріжте та подрібніть м’ясорубкою або блендером. Перелийте в каструлю з товстим дном, доведіть до кипіння й варіть 15 хвилин. Перець очистіть від насіння та наріжте великими шматочками. Частинами додайте до томатної маси разом із сіллю, цукром та олією. Перемішайте й варіть ще 15 хвилин, щоб перець став м’яким, але не розварився. Додайте подрібнений часник та оцет, проваріть ще 3 хвилини й зніміть із вогню. Гаряче лечо розкладіть у сухі стерилізовані банки та герметично закрийте. Переверніть, тепло вкутайте й залиште до повного охолодження.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів заготівель на зиму з огірками

Козацькі огірки з гірчицею на зиму: рецепт №1 закуски на зиму.

Мариновані огірки на зиму "Тисяча": новий рецепт 2026.

Читайте також:

Рецепт квашених огірків в пляшках: зберігаються 2 місяці.

Бездоганний рецепт квашених огірків у зеленій заливці: результат на всі 100 %.

Мариновані огірки на зиму "Гірчичні": виходять пікантні та дуже смачні.