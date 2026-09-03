Помідори зі сливами на зиму: оригінальне овочево-фруктове асорті

Мариновані помідори зі сливами на зиму: рецепт асорті з маринадом
Ua ru
3 вересня 2026 14:44
Мариновані помідори зі сливами. Фото: smachnenke.com.ua
Помідори та сливи в одній банці — простий спосіб урізноманітнити звичні зимові заготовки. Плоди добре просочуються кисло-солодким маринадом, залишаючись щільними та соковитими.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- помідори сливоподібного сорту;
- тверді сливи;
- цибуля;
- зелень селери;
- лаврове листя;
- петрушка або кріп — за бажанням;
- чорний і духмяний перець горошком.
Для маринаду:
- вода — 3 л;
- сіль — 4,5 ст. л.;
- цукор — 6 ст. л.;
- оцет — 8 ст. л.
Спосіб приготування
- Помідори та сливи вимити й відібрати щільні плоди без пошкоджень.
- Цибулю нарізати кільцями або півкільцями.
- На дно стерилізованих банок викласти селеру, лавровий лист, перець і цибулю.
- Чергуючи, наповнити банки помідорами та сливами.
- Для маринаду змішати воду із сіллю та цукром, довести до кипіння, а наприкінці додати оцет.
- Гарячим маринадом залити банки.
- Поставити їх у каструлю з рушником на дні, налити воду до плічок і стерилізувати 10 хвилин після закипання.
- Банки герметично закрутити, перевернути та тепло накрити.
- Залишити до повного охолодження, після чого перенести на зберігання.
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