Помідори зі сливами на зиму: оригінальне овочево-фруктове асорті

Мариновані помідори зі сливами. Фото: smachnenke.com.ua

Помідори та сливи в одній банці — простий спосіб урізноманітнити звичні зимові заготовки. Плоди добре просочуються кисло-солодким маринадом, залишаючись щільними та соковитими.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

помідори сливоподібного сорту;

тверді сливи;

цибуля;

зелень селери;

лаврове листя;

петрушка або кріп — за бажанням;

чорний і духмяний перець горошком.

Для маринаду:

вода — 3 л;

сіль — 4,5 ст. л.;

цукор — 6 ст. л.;

оцет — 8 ст. л.

Помідори зі сливами. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Помідори та сливи вимити й відібрати щільні плоди без пошкоджень. Цибулю нарізати кільцями або півкільцями. На дно стерилізованих банок викласти селеру, лавровий лист, перець і цибулю. Чергуючи, наповнити банки помідорами та сливами. Для маринаду змішати воду із сіллю та цукром, довести до кипіння, а наприкінці додати оцет. Гарячим маринадом залити банки. Поставити їх у каструлю з рушником на дні, налити воду до плічок і стерилізувати 10 хвилин після закипання. Банки герметично закрутити, перевернути та тепло накрити. Залишити до повного охолодження, після чого перенести на зберігання.

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