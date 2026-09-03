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Головна Смак Мариновані помідори зі сливами на зиму: рецепт асорті з маринадом

Мариновані помідори зі сливами на зиму: рецепт асорті з маринадом

Ua ru
3 вересня 2026 14:44
Помідори зі сливами на зиму: оригінальне овочево-фруктове асорті
Мариновані помідори зі сливами. Фото: smachnenke.com.ua

Помідори та сливи в одній банці — простий спосіб урізноманітнити звичні зимові заготовки. Плоди добре просочуються кисло-солодким маринадом, залишаючись щільними та соковитими.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • помідори сливоподібного сорту;
  • тверді сливи;
  • цибуля;
  • зелень селери;
  • лаврове листя;
  • петрушка або кріп — за бажанням;
  • чорний і духмяний перець горошком.

Для маринаду:

  • вода — 3 л;
  • сіль — 4,5 ст. л.;
  • цукор — 6 ст. л.;
  • оцет — 8 ст. л.
рецепт маринованих помідорів зі сливами
Помідори зі сливами. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Помідори та сливи вимити й відібрати щільні плоди без пошкоджень.
  2. Цибулю нарізати кільцями або півкільцями.
  3. На дно стерилізованих банок викласти селеру, лавровий лист, перець і цибулю.
  4. Чергуючи, наповнити банки помідорами та сливами.
  5. Для маринаду змішати воду із сіллю та цукром, довести до кипіння, а наприкінці додати оцет.
  6. Гарячим маринадом залити банки.
  7. Поставити їх у каструлю з рушником на дні, налити воду до плічок і стерилізувати 10 хвилин після закипання.
  8. Банки герметично закрутити, перевернути та тепло накрити.
  9. Залишити до повного охолодження, після чого перенести на зберігання.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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