Кисло-солодкі помідори на зиму: простий рецепт без спецій

Мариновані помідори "Без нічого" на зиму: жодної зелені та прянощів
Цей рецепт підійде тим, хто любить чистий смак домашніх помідорів без зайвих ароматів. Усього кілька доступних інгредієнтів — і на зиму готова універсальна закуска. Томати виходять пружними, соковитими та мають приємний кисло-солодкий смак.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори — 10 кг.
Для маринаду на 1 л води:
- кам’яна сіль — 30 г;
- цукор — 100 г;
- оцет 9% — 60 мл.
Вихід — приблизно 11 банок по 1,5 л.
Спосіб приготування
- Помідори вимити. Щільні плоди можна проколоти зубочисткою біля плодоніжки, щоб шкірка не тріскалася.
- Заповнити стерилізовані банки помідорами, залити окропом, накрити кришками та залишити на 20 хвилин.
- Воду злити в каструлю й виміряти. На кожен літр додати 30 г солі та 100 г цукру.
- Довести до кипіння, а потім влити 60 мл оцту на кожен літр маринаду.
- Киплячим маринадом залити помідори до самого верху та герметично закрутити банки.
- Перевернути, тепло накрити й залишити до повного охолодження. Зберігати у прохолодному темному місці.
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