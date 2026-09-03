Кисло-солодкі помідори на зиму: простий рецепт без спецій

Мариновані помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт підійде тим, хто любить чистий смак домашніх помідорів без зайвих ароматів. Усього кілька доступних інгредієнтів — і на зиму готова універсальна закуска. Томати виходять пружними, соковитими та мають приємний кисло-солодкий смак.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

помідори — 10 кг.

Для маринаду на 1 л води:

кам’яна сіль — 30 г;

цукор — 100 г;

оцет 9% — 60 мл.

Вихід — приблизно 11 банок по 1,5 л.

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Мариновані помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Помідори вимити. Щільні плоди можна проколоти зубочисткою біля плодоніжки, щоб шкірка не тріскалася. Заповнити стерилізовані банки помідорами, залити окропом, накрити кришками та залишити на 20 хвилин. Воду злити в каструлю й виміряти. На кожен літр додати 30 г солі та 100 г цукру. Довести до кипіння, а потім влити 60 мл оцту на кожен літр маринаду. Киплячим маринадом залити помідори до самого верху та герметично закрутити банки. Перевернути, тепло накрити й залишити до повного охолодження. Зберігати у прохолодному темному місці.

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