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Головна Смак Мариновані помідори "Без нічого" на зиму: жодної зелені та прянощів

Мариновані помідори "Без нічого" на зиму: жодної зелені та прянощів

Ua ru
3 вересня 2026 01:04
Кисло-солодкі помідори на зиму: простий рецепт без спецій
Мариновані помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт підійде тим, хто любить чистий смак домашніх помідорів без зайвих ароматів. Усього кілька доступних інгредієнтів — і на зиму готова універсальна закуска. Томати виходять пружними, соковитими та мають приємний кисло-солодкий смак.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • помідори — 10 кг.

Для маринаду на 1 л води:

  • кам’яна сіль — 30 г;
  • цукор — 100 г;
  • оцет 9% — 60 мл.

Вихід — приблизно 11 банок по 1,5 л.

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Мариновані помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Помідори вимити. Щільні плоди можна проколоти зубочисткою біля плодоніжки, щоб шкірка не тріскалася.
  2. Заповнити стерилізовані банки помідорами, залити окропом, накрити кришками та залишити на 20 хвилин.
  3. Воду злити в каструлю й виміряти. На кожен літр додати 30 г солі та 100 г цукру.
  4. Довести до кипіння, а потім влити 60 мл оцту на кожен літр маринаду.
  5. Киплячим маринадом залити помідори до самого верху та герметично закрутити банки.
  6. Перевернути, тепло накрити й залишити до повного охолодження. Зберігати у прохолодному темному місці.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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