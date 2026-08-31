Мариновані помідори по-молдавськи: ароматна заготівля з цибулею

Мариновані помідори "по-молдавськи": рецепт на зиму новинка 2026
Поєднання цибулі, часнику та гірчичного насіння робить цей маринад особливо насиченим. Помідори залишаються соковитими, а сама заготівля не потребує складних етапів — достатньо правильно розрахувати кількість маринаду.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори чері або невеликі помідори — скільки вміститься у банки;
- часник — по 2–3 зубчики на банку;
- духмяний перець — по 1 горошині;
- чорний перець горошком — кілька горошин;
- насіння гірчиці — по ½ ч. л.;
- цибуля — по 1 шт.;
- кріп — по 1 гілочці або парасольці.
Для маринаду на 1 л води:
- сіль — 1 ст. л.;
- цукор — 3 ст. л.;
- оцет 9% — 2 ст. л.
Спосіб приготування
- На дно стерилізованих банок покласти часник, перець, гірчичне насіння, четвертинки цибулі та кріп.
- Наповнити банки помідорами й залити крутим окропом.
- Накрити кришками та залишити на 15 хвилин.
- Воду злити в мірну ємність. На кожен літр рідини додати 1 ст. л. солі та 3 ст. л. цукру.
- Довести до кипіння й проварити близько 5 хвилин.
- Кришки тим часом простерилізувати. У готовий маринад додати оцет із розрахунку 2 ст. л. на 1 л рідини.
- Киплячим маринадом залити помідори до самого верху та герметично закрутити банки.
- Перевернути їх догори дном, укутати рушником або ковдрою та залишити до повного охолодження.
- Зберігати у прохолодному темному місці.
Помідори виходять ароматними, соковитими та приємно солодкуватими, а цибуля з часником надають маринаду особливо насиченого смаку.
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