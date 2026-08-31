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Головна Смак Мариновані помідори "по-молдавськи": рецепт на зиму новинка 2026

Мариновані помідори "по-молдавськи": рецепт на зиму новинка 2026

Ua ru
31 серпня 2026 12:24
Мариновані помідори по-молдавськи: ароматна заготівля з цибулею
Мариновані помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Поєднання цибулі, часнику та гірчичного насіння робить цей маринад особливо насиченим. Помідори залишаються соковитими, а сама заготівля не потребує складних етапів — достатньо правильно розрахувати кількість маринаду.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • помідори чері або невеликі помідори — скільки вміститься у банки;
  • часник — по 2–3 зубчики на банку;
  • духмяний перець — по 1 горошині;
  • чорний перець горошком — кілька горошин;
  • насіння гірчиці — по ½ ч. л.;
  • цибуля — по 1 шт.;
  • кріп — по 1 гілочці або парасольці.

Для маринаду на 1 л води:

  • сіль — 1 ст. л.;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • оцет 9% — 2 ст. л.
рецепт маринованих помідорів
Мариновані помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. На дно стерилізованих банок покласти часник, перець, гірчичне насіння, четвертинки цибулі та кріп.
  2. Наповнити банки помідорами й залити крутим окропом.
  3. Накрити кришками та залишити на 15 хвилин.
  4. Воду злити в мірну ємність. На кожен літр рідини додати 1 ст. л. солі та 3 ст. л. цукру.
  5. Довести до кипіння й проварити близько 5 хвилин.
  6. Кришки тим часом простерилізувати. У готовий маринад додати оцет із розрахунку 2 ст. л. на 1 л рідини.
  7. Киплячим маринадом залити помідори до самого верху та герметично закрутити банки.
  8. Перевернути їх догори дном, укутати рушником або ковдрою та залишити до повного охолодження.
  9. Зберігати у прохолодному темному місці.

Помідори виходять ароматними, соковитими та приємно солодкуватими, а цибуля з часником надають маринаду особливо насиченого смаку.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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