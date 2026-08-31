Мариновані помідори по-молдавськи: ароматна заготівля з цибулею

Мариновані помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Поєднання цибулі, часнику та гірчичного насіння робить цей маринад особливо насиченим. Помідори залишаються соковитими, а сама заготівля не потребує складних етапів — достатньо правильно розрахувати кількість маринаду.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

помідори чері або невеликі помідори — скільки вміститься у банки;

часник — по 2–3 зубчики на банку;

духмяний перець — по 1 горошині;

чорний перець горошком — кілька горошин;

насіння гірчиці — по ½ ч. л.;

цибуля — по 1 шт.;

кріп — по 1 гілочці або парасольці.

Для маринаду на 1 л води:

сіль — 1 ст. л.;

цукор — 3 ст. л.;

оцет 9% — 2 ст. л.

Мариновані помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

На дно стерилізованих банок покласти часник, перець, гірчичне насіння, четвертинки цибулі та кріп. Наповнити банки помідорами й залити крутим окропом. Накрити кришками та залишити на 15 хвилин. Воду злити в мірну ємність. На кожен літр рідини додати 1 ст. л. солі та 3 ст. л. цукру. Довести до кипіння й проварити близько 5 хвилин. Кришки тим часом простерилізувати. У готовий маринад додати оцет із розрахунку 2 ст. л. на 1 л рідини. Киплячим маринадом залити помідори до самого верху та герметично закрутити банки. Перевернути їх догори дном, укутати рушником або ковдрою та залишити до повного охолодження. Зберігати у прохолодному темному місці.

Помідори виходять ароматними, соковитими та приємно солодкуватими, а цибуля з часником надають маринаду особливо насиченого смаку.

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