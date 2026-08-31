Маринованные помидоры по-молдавски: ароматная заготовка с луком

Маринованные помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

Сочетание лука, чеснока и горчичных семян придает этому маринаду особую насыщенность. Помидоры остаются сочными, а сама заготовка не требует сложных этапов — достаточно правильно рассчитать количество маринада.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

помидоры черри или небольшие помидоры — столько, сколько поместится в банки;

чеснок — по 2–3 зубчика на банку;

душистый перец — по 1 горошине;

чёрный перец горошком — несколько горошин;

семена горчицы — по ½ ч. л.;

лук — по 1 шт.;

укроп — по 1 веточке или зонтику.

Для маринада на 1 л воды:

соль — 1 ст. л.;

сахар — 3 ст. л.;

уксус 9% — 2 ст. л.

Маринованные помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

На дно стерилизованных банок положить чеснок, перец, горчичные семена, четвертинки лука и укроп. Наполнить банки помидорами и залить кипятком. Накрыть крышками и оставить на 15 минут. Воду слить в мерную емкость. На каждый литр жидкости добавить 1 ст. л. соли и 3 ст. л. сахара. Довести до кипения и проварить около 5 минут. Крышки тем временем простерилизовать. В готовый маринад добавить уксус из расчёта 2 ст. л. на 1 л жидкости. Кипящим маринадом залить помидоры до самого верха и герметично закрутить банки. Перевернуть их вверх дном, укутать полотенцем или одеялом и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном тёмном месте.

Помидоры получаются ароматными, сочными и приятно сладковатыми, а лук с чесноком придают маринаду особенно насыщенный вкус.

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