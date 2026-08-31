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Главная Вкус Маринованные помидоры "по-молдавски": рецепт на зиму новинка 2026

Маринованные помидоры "по-молдавски": рецепт на зиму новинка 2026

Ua ru
31 августа 2026 12:24
Маринованные помидоры по-молдавски: ароматная заготовка с луком
Маринованные помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

Сочетание лука, чеснока и горчичных семян придает этому маринаду особую насыщенность. Помидоры остаются сочными, а сама заготовка не требует сложных этапов — достаточно правильно рассчитать количество маринада.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • помидоры черри или небольшие помидоры — столько, сколько поместится в банки;
  • чеснок — по 2–3 зубчика на банку;
  • душистый перец — по 1 горошине;
  • чёрный перец горошком — несколько горошин;
  • семена горчицы — по ½ ч. л.;
  • лук — по 1 шт.;
  • укроп — по 1 веточке или зонтику.

Для маринада на 1 л воды:

  • соль — 1 ст. л.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • уксус 9% — 2 ст. л.
рецепт маринованих помідорів
Маринованные помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. На дно стерилизованных банок положить чеснок, перец, горчичные семена, четвертинки лука и укроп.
  2. Наполнить банки помидорами и залить кипятком.
  3. Накрыть крышками и оставить на 15 минут.
  4. Воду слить в мерную емкость. На каждый литр жидкости добавить 1 ст. л. соли и 3 ст. л. сахара.
  5. Довести до кипения и проварить около 5 минут.
  6. Крышки тем временем простерилизовать. В готовый маринад добавить уксус из расчёта 2 ст. л. на 1 л жидкости.
  7. Кипящим маринадом залить помидоры до самого верха и герметично закрутить банки.
  8. Перевернуть их вверх дном, укутать полотенцем или одеялом и оставить до полного остывания.
  9. Хранить в прохладном тёмном месте.

Помидоры получаются ароматными, сочными и приятно сладковатыми, а лук с чесноком придают маринаду особенно насыщенный вкус.

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консервация рецепт маринованные помидоры
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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