Маринованные помидоры по-молдавски: ароматная заготовка с луком

Маринованные помидоры "по-молдавски": рецепт на зиму новинка 2026
Сочетание лука, чеснока и горчичных семян придает этому маринаду особую насыщенность. Помидоры остаются сочными, а сама заготовка не требует сложных этапов — достаточно правильно рассчитать количество маринада.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры черри или небольшие помидоры — столько, сколько поместится в банки;
- чеснок — по 2–3 зубчика на банку;
- душистый перец — по 1 горошине;
- чёрный перец горошком — несколько горошин;
- семена горчицы — по ½ ч. л.;
- лук — по 1 шт.;
- укроп — по 1 веточке или зонтику.
Для маринада на 1 л воды:
- соль — 1 ст. л.;
- сахар — 3 ст. л.;
- уксус 9% — 2 ст. л.
Способ приготовления
- На дно стерилизованных банок положить чеснок, перец, горчичные семена, четвертинки лука и укроп.
- Наполнить банки помидорами и залить кипятком.
- Накрыть крышками и оставить на 15 минут.
- Воду слить в мерную емкость. На каждый литр жидкости добавить 1 ст. л. соли и 3 ст. л. сахара.
- Довести до кипения и проварить около 5 минут.
- Крышки тем временем простерилизовать. В готовый маринад добавить уксус из расчёта 2 ст. л. на 1 л жидкости.
- Кипящим маринадом залить помидоры до самого верха и герметично закрутить банки.
- Перевернуть их вверх дном, укутать полотенцем или одеялом и оставить до полного остывания.
- Хранить в прохладном тёмном месте.
Помидоры получаются ароматными, сочными и приятно сладковатыми, а лук с чесноком придают маринаду особенно насыщенный вкус.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов зимних заготовок с огурцами
Казацкие огурцы с горчицей на зиму: рецепт №1 закуски на зиму.
Маринованные огурцы на зиму "Тысяча": новый рецепт 2026 года.
Рецепт квашеных огурцов в бутылках: хранятся 2 месяца.
Безупречный рецепт квашеных огурцов в зеленой заливке: результат на все 100 %.
Маринованные огурцы на зиму "Горчичные": получаются пикантными и очень вкусными.