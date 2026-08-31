Маринованные помидоры 3-2-1: простая заготовка без стерилизации

Маринованные помидоры "3-2-1": рецепт без стерилизации
Этот рецепт понравится тем, кто не хочет тратить время на стерилизацию каждой наполненной банки. Достаточно дважды залить помидоры горячей жидкостью, а готовый маринад получается настолько вкусным, что его часто выпивают первым.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- небольшие плотные помидоры — столько, сколько поместится в банки;
- вода — примерно 4 л.
Для маринада на 4 л воды:
- сахар — 3 стакана;
- каменная нейодированная соль — 200 г;
- уксус 9% — 1 стакан.
Объём стакана — 250 мл.
Способ приготовления
- Помидоры хорошо вымыть, обсушить и плотно уложить в чистые стерилизованные банки.
- По желанию проколоть каждый плод возле плодоножки, чтобы кожица не лопнула.
- Залить банки кипятком, накрыть крышками и оставить на 15–20 минут.
- Затем воду слить в кастрюлю и измерить её количество. Для приготовления маринада потребуется 4 л воды.
- Добавить сахар и соль, довести до кипения и проварить 2–3 минуты.
- Добавить уксус, перемешать и снова довести маринад до кипения.
- Горячим маринадом залить помидоры до самого верха и герметично закрыть банки.
- Перевернуть заготовки вверх дном, укутать одеялом и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном тёмном месте.
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