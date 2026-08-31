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Главная Вкус Маринованные помидоры "3-2-1": рецепт без стерилизации

Маринованные помидоры "3-2-1": рецепт без стерилизации

Ua ru
31 августа 2026 01:04
Маринованные помидоры 3-2-1: простая заготовка без стерилизации
Маринованные помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт понравится тем, кто не хочет тратить время на стерилизацию каждой наполненной банки. Достаточно дважды залить помидоры горячей жидкостью, а готовый маринад получается настолько вкусным, что его часто выпивают первым.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • небольшие плотные помидоры — столько, сколько поместится в банки;
  • вода — примерно 4 л.

Для маринада на 4 л воды:

  • сахар — 3 стакана;
  • каменная нейодированная соль — 200 г;
  • уксус 9% — 1 стакан.

Объём стакана — 250 мл.

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Помидоры в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Помидоры хорошо вымыть, обсушить и плотно уложить в чистые стерилизованные банки.
  2. По желанию проколоть каждый плод возле плодоножки, чтобы кожица не лопнула.
  3. Залить банки кипятком, накрыть крышками и оставить на 15–20 минут.
  4. Затем воду слить в кастрюлю и измерить её количество. Для приготовления маринада потребуется 4 л воды.
  5. Добавить сахар и соль, довести до кипения и проварить 2–3 минуты.
  6. Добавить уксус, перемешать и снова довести маринад до кипения.
  7. Горячим маринадом залить помидоры до самого верха и герметично закрыть банки.
  8. Перевернуть заготовки вверх дном, укутать одеялом и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном тёмном месте.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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