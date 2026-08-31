Маринованные помидоры 3-2-1: простая заготовка без стерилизации

Маринованные помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт понравится тем, кто не хочет тратить время на стерилизацию каждой наполненной банки. Достаточно дважды залить помидоры горячей жидкостью, а готовый маринад получается настолько вкусным, что его часто выпивают первым.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

небольшие плотные помидоры — столько, сколько поместится в банки;

вода — примерно 4 л.

Для маринада на 4 л воды:

сахар — 3 стакана;

каменная нейодированная соль — 200 г;

уксус 9% — 1 стакан.

Объём стакана — 250 мл.

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Способ приготовления

Помидоры хорошо вымыть, обсушить и плотно уложить в чистые стерилизованные банки. По желанию проколоть каждый плод возле плодоножки, чтобы кожица не лопнула. Залить банки кипятком, накрыть крышками и оставить на 15–20 минут. Затем воду слить в кастрюлю и измерить её количество. Для приготовления маринада потребуется 4 л воды. Добавить сахар и соль, довести до кипения и проварить 2–3 минуты. Добавить уксус, перемешать и снова довести маринад до кипения. Горячим маринадом залить помидоры до самого верха и герметично закрыть банки. Перевернуть заготовки вверх дном, укутать одеялом и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном тёмном месте.

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