Мариновані помідори 3-2-1: проста заготівля без стерилізації

Мариновані помідори "3-2-1": рецепт без стерилізації
Цей рецепт сподобається тим, хто не хоче витрачати час на стерилізацію кожної наповненої банки. Помідори достатньо двічі залити гарячою рідиною, а готовий маринад виходить настільки смачним, що його часто випивають першим.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- невеликі щільні помідори — скільки вміститься у банки;
- вода — приблизно 4 л.
Для маринаду на 4 л води:
- цукор — 3 склянки;
- кам’яна нейодована сіль — 200 г;
- оцет 9% — 1 склянка.
Об’єм склянки — 250 мл.
Спосіб приготування
- Помідори добре вимити, обсушити та щільно розкласти у чисті стерилізовані банки.
- За бажанням проколоти кожен плід біля плодоніжки, щоб шкірка не лопнула.
- Залити банки крутим окропом, накрити кришками та залишити на 15–20 хвилин.
- Потім воду злити в каструлю й виміряти її кількість. Для розрахунку маринаду потрібно 4 л води.
- Додати цукор і сіль, довести до кипіння та проварити 2–3 хвилини.
- Додати оцет, перемішати й знову довести маринад до кипіння.
- Гарячим маринадом залити помідори до самого верху та герметично закрити банки.
- Перевернути заготовки догори дном, укутати ковдрою й залишити до повного охолодження. Зберігати у прохолодному темному місці.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів заготівель на зиму з огірками
Козацькі огірки з гірчицею на зиму: рецепт №1 закуски на зиму.
Мариновані огірки на зиму "Тисяча": новий рецепт 2026.
Рецепт квашених огірків в пляшках: зберігаються 2 місяці.
Бездоганний рецепт квашених огірків у зеленій заливці: результат на всі 100 %.
Мариновані огірки на зиму "Гірчичні": виходять пікантні та дуже смачні.