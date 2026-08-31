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Головна Смак Мариновані помідори "3-2-1": рецепт без стерилізації

Мариновані помідори "3-2-1": рецепт без стерилізації

Ua ru
31 серпня 2026 01:04
Мариновані помідори 3-2-1: проста заготівля без стерилізації
Мариновані помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт сподобається тим, хто не хоче витрачати час на стерилізацію кожної наповненої банки. Помідори достатньо двічі залити гарячою рідиною, а готовий маринад виходить настільки смачним, що його часто випивають першим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • невеликі щільні помідори — скільки вміститься у банки;
  • вода — приблизно 4 л.

Для маринаду на 4 л води:

  • цукор — 3 склянки;
  • кам’яна нейодована сіль — 200 г;
  • оцет 9% — 1 склянка.

Об’єм склянки — 250 мл.

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Помідори в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Помідори добре вимити, обсушити та щільно розкласти у чисті стерилізовані банки.
  2. За бажанням проколоти кожен плід біля плодоніжки, щоб шкірка не лопнула.
  3. Залити банки крутим окропом, накрити кришками та залишити на 15–20 хвилин.
  4. Потім воду злити в каструлю й виміряти її кількість. Для розрахунку маринаду потрібно 4 л води.
  5. Додати цукор і сіль, довести до кипіння та проварити 2–3 хвилини.
  6. Додати оцет, перемішати й знову довести маринад до кипіння.
  7. Гарячим маринадом залити помідори до самого верху та герметично закрити банки.
  8. Перевернути заготовки догори дном, укутати ковдрою й залишити до повного охолодження. Зберігати у прохолодному темному місці.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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