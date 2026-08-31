Мариновані помідори 3-2-1: проста заготівля без стерилізації

Мариновані помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт сподобається тим, хто не хоче витрачати час на стерилізацію кожної наповненої банки. Помідори достатньо двічі залити гарячою рідиною, а готовий маринад виходить настільки смачним, що його часто випивають першим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

невеликі щільні помідори — скільки вміститься у банки;

вода — приблизно 4 л.

Для маринаду на 4 л води:

цукор — 3 склянки;

кам’яна нейодована сіль — 200 г;

оцет 9% — 1 склянка.

Об’єм склянки — 250 мл.

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Помідори в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Помідори добре вимити, обсушити та щільно розкласти у чисті стерилізовані банки. За бажанням проколоти кожен плід біля плодоніжки, щоб шкірка не лопнула. Залити банки крутим окропом, накрити кришками та залишити на 15–20 хвилин. Потім воду злити в каструлю й виміряти її кількість. Для розрахунку маринаду потрібно 4 л води. Додати цукор і сіль, довести до кипіння та проварити 2–3 хвилини. Додати оцет, перемішати й знову довести маринад до кипіння. Гарячим маринадом залити помідори до самого верху та герметично закрити банки. Перевернути заготовки догори дном, укутати ковдрою й залишити до повного охолодження. Зберігати у прохолодному темному місці.

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