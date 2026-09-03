Кисло-сладкие помидоры на зиму: простой рецепт без специй

Маринованные помидоры "Без ничего" на зиму: ни зелени, ни пряностей
Этот рецепт подойдет тем, кто любит чистый вкус домашних помидоров без лишних ароматов. Всего несколько доступных ингредиентов — и универсальная закуска на зиму готова. Помидоры получаются упругими, сочными и имеют приятный кисло-сладкий вкус.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры — 10 кг.
Для маринада на 1 л воды:
- каменная соль — 30 г;
- сахар — 100 г;
- уксус 9% — 60 мл.
Выход — примерно 11 банок по 1,5 л.
Способ приготовления
- Помидоры вымыть. Плотные плоды можно проколоть зубочисткой у плодоножки, чтобы кожица не трескалась.
- Заполнить стерилизованные банки помидорами, залить кипятком, накрыть крышками и оставить на 20 минут.
- Воду слить в кастрюлю и отмерить. На каждый литр добавить 30 г соли и 100 г сахара.
- Довести до кипения, а затем влить 60 мл уксуса на каждый литр маринада.
- Кипящим маринадом залить помидоры до самого верха и герметично закрутить банки.
- Перевернуть, укрыть чем-нибудь тёплым и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном темном месте.
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