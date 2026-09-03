Кисло-сладкие помидоры на зиму: простой рецепт без специй

Маринованные помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт подойдет тем, кто любит чистый вкус домашних помидоров без лишних ароматов. Всего несколько доступных ингредиентов — и универсальная закуска на зиму готова. Помидоры получаются упругими, сочными и имеют приятный кисло-сладкий вкус.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

помидоры — 10 кг.

Для маринада на 1 л воды:

каменная соль — 30 г;

сахар — 100 г;

уксус 9% — 60 мл.

Выход — примерно 11 банок по 1,5 л.

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Маринованные помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Помидоры вымыть. Плотные плоды можно проколоть зубочисткой у плодоножки, чтобы кожица не трескалась. Заполнить стерилизованные банки помидорами, залить кипятком, накрыть крышками и оставить на 20 минут. Воду слить в кастрюлю и отмерить. На каждый литр добавить 30 г соли и 100 г сахара. Довести до кипения, а затем влить 60 мл уксуса на каждый литр маринада. Кипящим маринадом залить помидоры до самого верха и герметично закрутить банки. Перевернуть, укрыть чем-нибудь тёплым и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном темном месте.

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