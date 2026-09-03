Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Маринованные помидоры "Без ничего" на зиму: ни зелени, ни пряностей

Маринованные помидоры "Без ничего" на зиму: ни зелени, ни пряностей

Ua ru
3 сентября 2026 01:04
Кисло-сладкие помидоры на зиму: простой рецепт без специй
Маринованные помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт подойдет тем, кто любит чистый вкус домашних помидоров без лишних ароматов. Всего несколько доступных ингредиентов — и универсальная закуска на зиму готова. Помидоры получаются упругими, сочными и имеют приятный кисло-сладкий вкус.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • помидоры — 10 кг.

Для маринада на 1 л воды:

  • каменная соль — 30 г;
  • сахар — 100 г;
  • уксус 9% — 60 мл.

Выход — примерно 11 банок по 1,5 л.

Читайте также:
рецепт маринованих помідорів
Маринованные помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Помидоры вымыть. Плотные плоды можно проколоть зубочисткой у плодоножки, чтобы кожица не трескалась.
  2. Заполнить стерилизованные банки помидорами, залить кипятком, накрыть крышками и оставить на 20 минут.
  3. Воду слить в кастрюлю и отмерить. На каждый литр добавить 30 г соли и 100 г сахара.
  4. Довести до кипения, а затем влить 60 мл уксуса на каждый литр маринада.
  5. Кипящим маринадом залить помидоры до самого верха и герметично закрутить банки.
  6. Перевернуть, укрыть чем-нибудь тёплым и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном темном месте.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов зимних заготовок с огурцами

Казацкие огурцы с горчицей на зиму: рецепт №1 закуски на зиму.

Маринованные огурцы на зиму "Тысяча": новый рецепт 2026 года.

Рецепт квашеных огурцов в бутылках: хранятся 2 месяца.

Безупречный рецепт квашеных огурцов в зеленой заливке: результат на все 100 %.

Маринованные огурцы на зиму "Горчичные": получаются пикантными и очень вкусными.

консервация рецепт заготовка на зиму маринованные помидоры
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации