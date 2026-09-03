Помидоры со сливами на зиму: оригинальное овощно-фруктовое ассорти

Маринованные помидоры со сливами на зиму: рецепт ассорти с маринадом
Ua ru
3 сентября 2026 14:44
Маринованные помидоры со сливами. Фото: smachnenke.com.ua
Помидоры и сливы в одной банке — простой способ разнообразить привычные зимние заготовки. Плоды хорошо пропитываются кисло-сладким маринадом, оставаясь плотными и сочными.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- помидоры сливовидного сорта;
- твердые сливы;
- лук;
- зелень сельдерея;
- лавровый лист;
- петрушка или укроп — по желанию;
- черный и душистый перец горошком.
Для маринада:
- вода — 3 л;
- соль — 4,5 ст. л.;
- сахар — 6 ст. л.;
- уксус — 8 ст. л.
Способ приготовления
- Помидоры и сливы вымыть и отобрать плотные плоды без повреждений.
- Лук нарезать кольцами или полукольцами.
- На дно стерилизованных банок выложить сельдерей, лавровый лист, перец и лук.
- Поочередно наполнить банки помидорами и сливами.
- Для маринада смешать воду с солью и сахаром, довести до кипения, а в конце добавить уксус.
- Горячим маринадом залить банки.
- Поставить их в кастрюлю с полотенцем на дне, налить воду до плеч и стерилизовать 10 минут после закипания.
- Банки герметично закрутить, перевернуть и укрыть чем-нибудь тёплым.
- Оставить до полного остывания, после чего перенести на хранение.
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