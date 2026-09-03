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Главная Вкус Маринованные помидоры со сливами на зиму: рецепт ассорти с маринадом

Маринованные помидоры со сливами на зиму: рецепт ассорти с маринадом

Ua ru
3 сентября 2026 14:44
Помидоры со сливами на зиму: оригинальное овощно-фруктовое ассорти
Маринованные помидоры со сливами. Фото: smachnenke.com.ua

Помидоры и сливы в одной банке — простой способ разнообразить привычные зимние заготовки. Плоды хорошо пропитываются кисло-сладким маринадом, оставаясь плотными и сочными.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • помидоры сливовидного сорта;
  • твердые сливы;
  • лук;
  • зелень сельдерея;
  • лавровый лист;
  • петрушка или укроп — по желанию;
  • черный и душистый перец горошком.

Для маринада:

  • вода — 3 л;
  • соль — 4,5 ст. л.;
  • сахар — 6 ст. л.;
  • уксус — 8 ст. л.
рецепт маринованих помідорів зі сливами
Помидоры со сливами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Помидоры и сливы вымыть и отобрать плотные плоды без повреждений.
  2. Лук нарезать кольцами или полукольцами.
  3. На дно стерилизованных банок выложить сельдерей, лавровый лист, перец и лук.
  4. Поочередно наполнить банки помидорами и сливами.
  5. Для маринада смешать воду с солью и сахаром, довести до кипения, а в конце добавить уксус.
  6. Горячим маринадом залить банки.
  7. Поставить их в кастрюлю с полотенцем на дне, налить воду до плеч и стерилизовать 10 минут после закипания.
  8. Банки герметично закрутить, перевернуть и укрыть чем-нибудь тёплым.
  9. Оставить до полного остывания, после чего перенести на хранение.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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