Помидоры со сливами на зиму: оригинальное овощно-фруктовое ассорти

Маринованные помидоры со сливами. Фото: smachnenke.com.ua

Помидоры и сливы в одной банке — простой способ разнообразить привычные зимние заготовки. Плоды хорошо пропитываются кисло-сладким маринадом, оставаясь плотными и сочными.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

помидоры сливовидного сорта;

твердые сливы;

лук;

зелень сельдерея;

лавровый лист;

петрушка или укроп — по желанию;

черный и душистый перец горошком.

Для маринада:

вода — 3 л;

соль — 4,5 ст. л.;

сахар — 6 ст. л.;

уксус — 8 ст. л.

Помидоры со сливами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Помидоры и сливы вымыть и отобрать плотные плоды без повреждений. Лук нарезать кольцами или полукольцами. На дно стерилизованных банок выложить сельдерей, лавровый лист, перец и лук. Поочередно наполнить банки помидорами и сливами. Для маринада смешать воду с солью и сахаром, довести до кипения, а в конце добавить уксус. Горячим маринадом залить банки. Поставить их в кастрюлю с полотенцем на дне, налить воду до плеч и стерилизовать 10 минут после закипания. Банки герметично закрутить, перевернуть и укрыть чем-нибудь тёплым. Оставить до полного остывания, после чего перенести на хранение.

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