Лечо из сочного перца на зиму: простой рецепт без лука

Лечо "Классическое" на зиму: рецепт из 2,5 кг перцев, без моркови и лука
Ua ru
6 сентября 2026 15:44
Классическое лечо. Фото: smachnenke.com.ua
Для этого блюда лучше всего взять мясистые спелые помидоры и большой красный перец. Лечо получается сочным, нежным и хорошо сохраняет кусочки перца, а приготовление не требует сложных этапов.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Реклама
Вам понадобится:
- помидоры — 3 кг;
- болгарский перец — 2,5 кг;
- соль — 2 ст. л.;
- сахар — 6 ст. л.;
- подсолнечное масло — 150 мл;
- чеснок — 6 зубчиков;
- уксус 9% — 80 мл.
Способ приготовления
- Помидоры помойте, удалите плодоножки, нарежьте и измельчите в мясорубке или блендере.
- Перелейте в кастрюлю с толстым дном, доведите до кипения и варите 15 минут.
- Перец очистите от семян и нарежьте крупными кусочками.
- По частям добавьте в томатную массу вместе с солью, сахаром и маслом.
- Перемешайте и варите ещё 15 минут, чтобы перец стал мягким, но не разварился.
- Добавьте измельченный чеснок и уксус, проварите ещё 3 минуты и снимите с огня.
- Горячее лечо разложите по сухим стерилизованным банкам и герметично закройте.
- Переверните, укутайте и оставьте до полного остывания.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов зимних заготовок с огурцами
Казацкие огурцы с горчицей на зиму: рецепт №1 закуски на зиму.
Читайте также:
Маринованные огурцы на зиму "Тысяча": новый рецепт 2026 года.
Рецепт квашеных огурцов в бутылках: хранятся 2 месяца.
Безупречный рецепт квашеных огурцов в зеленой заливке: результат на все 100 %.
Маринованные огурцы на зиму "Горчичные": получаются пикантными и очень вкусными.