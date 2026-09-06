Лечо из сочного перца на зиму: простой рецепт без лука

Классическое лечо. Фото: smachnenke.com.ua

Для этого блюда лучше всего взять мясистые спелые помидоры и большой красный перец. Лечо получается сочным, нежным и хорошо сохраняет кусочки перца, а приготовление не требует сложных этапов.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

помидоры — 3 кг;

болгарский перец — 2,5 кг;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 6 ст. л.;

подсолнечное масло — 150 мл;

чеснок — 6 зубчиков;

уксус 9% — 80 мл.

Перец в соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Помидоры помойте, удалите плодоножки, нарежьте и измельчите в мясорубке или блендере. Перелейте в кастрюлю с толстым дном, доведите до кипения и варите 15 минут. Перец очистите от семян и нарежьте крупными кусочками. По частям добавьте в томатную массу вместе с солью, сахаром и маслом. Перемешайте и варите ещё 15 минут, чтобы перец стал мягким, но не разварился. Добавьте измельченный чеснок и уксус, проварите ещё 3 минуты и снимите с огня. Горячее лечо разложите по сухим стерилизованным банкам и герметично закройте. Переверните, укутайте и оставьте до полного остывания.

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