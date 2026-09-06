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Главная Вкус Лечо "Классическое" на зиму: рецепт из 2,5 кг перцев, без моркови и лука

Лечо "Классическое" на зиму: рецепт из 2,5 кг перцев, без моркови и лука

Ua ru
6 сентября 2026 15:44
Лечо из сочного перца на зиму: простой рецепт без лука
Классическое лечо. Фото: smachnenke.com.ua

Для этого блюда лучше всего взять мясистые спелые помидоры и большой красный перец. Лечо получается сочным, нежным и хорошо сохраняет кусочки перца, а приготовление не требует сложных этапов.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • помидоры — 3 кг;
  • болгарский перец — 2,5 кг;
  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 6 ст. л.;
  • подсолнечное масло — 150 мл;
  • чеснок — 6 зубчиков;
  • уксус 9% — 80 мл.
рецепт лечо на зиму
Перец в соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Помидоры помойте, удалите плодоножки, нарежьте и измельчите в мясорубке или блендере.
  2. Перелейте в кастрюлю с толстым дном, доведите до кипения и варите 15 минут.
  3. Перец очистите от семян и нарежьте крупными кусочками.
  4. По частям добавьте в томатную массу вместе с солью, сахаром и маслом.
  5. Перемешайте и варите ещё 15 минут, чтобы перец стал мягким, но не разварился.
  6. Добавьте измельченный чеснок и уксус, проварите ещё 3 минуты и снимите с огня.
  7. Горячее лечо разложите по сухим стерилизованным банкам и герметично закройте.
  8. Переверните, укутайте и оставьте до полного остывания.

 

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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