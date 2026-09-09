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Главная Вкус Лечо "Пальчики оближешь" на зиму: простой рецепт из перца и помидоров

Лечо "Пальчики оближешь" на зиму: простой рецепт из перца и помидоров

Ua ru
9 сентября 2026 01:04
Лечо из перца и помидоров на зиму: ароматная домашняя заготовка
Лечо на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт подойдет тем, кто любит классическое лечо с мягким кисло-сладким вкусом и крупными кусочками перца. Заготовка не требует сложных этапов и легко готовится в одной кастрюле.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • болгарский перец — 2,5 кг
  • помидоры — 2 кг
  • лук — 300 г
  • сахар — ½ стакана
  • растительное масло — ½ стакана
  • соль — 1 ст. л.
  • уксус 9% — 1 ст. л.
рецепт лечо на зиму
Лечо на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Помидоры и очищенный лук пропустите через мясорубку. Перелейте в кастрюлю, добавьте соль и сахар и доведите до кипения.
  2. Перец очистите от семян и нарежьте крупными полосками. Добавьте в томатную массу, влейте растительное масло.
  3. После закипания тушите лечо под крышкой на слабом огне около 30 минут, время от времени перемешивая.
  4. За 2–3 минуты до готовности влейте уксус.
  5. Горячее лечо разложите по стерилизованным банкам, герметично закройте, переверните и оставьте до полного остывания.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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