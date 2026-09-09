Лечо из перца и помидоров на зиму: ароматная домашняя заготовка

Лечо "Пальчики оближешь" на зиму: простой рецепт из перца и помидоров
Ua ru
9 сентября 2026 01:04
Лечо на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Этот рецепт подойдет тем, кто любит классическое лечо с мягким кисло-сладким вкусом и крупными кусочками перца. Заготовка не требует сложных этапов и легко готовится в одной кастрюле.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- болгарский перец — 2,5 кг
- помидоры — 2 кг
- лук — 300 г
- сахар — ½ стакана
- растительное масло — ½ стакана
- соль — 1 ст. л.
- уксус 9% — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Помидоры и очищенный лук пропустите через мясорубку. Перелейте в кастрюлю, добавьте соль и сахар и доведите до кипения.
- Перец очистите от семян и нарежьте крупными полосками. Добавьте в томатную массу, влейте растительное масло.
- После закипания тушите лечо под крышкой на слабом огне около 30 минут, время от времени перемешивая.
- За 2–3 минуты до готовности влейте уксус.
- Горячее лечо разложите по стерилизованным банкам, герметично закройте, переверните и оставьте до полного остывания.
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