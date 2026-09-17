Фаршированный перец с капустой на зиму: пикантная овощная закуска в маринаде

Фаршированный перец на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Такой перец станет настоящей находкой зимой, когда хочется быстро подать на стол готовую овощную закуску. Хрустящая капуста внутри хорошо сочетается с сочным сладким перцем и ароматным маринадом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

болгарский толстостенный перец — 2,5 кг;

белокочанная капуста — 1 кг;

тмин — ⅓ ч. л.;

чёрный перец горошком — 10 шт.;

душистый перец горошком — 4 шт.

Для маринада:

вода — 700 мл.;

уксус 9% — 300 мл;

соль — 25 г.

Перец в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Стерилизовать банки и крышки. Капусту тонко нашинковать, опустить в кипящую воду на 3 минуты, откинуть на дуршлаг и полностью остудить. Добавить тмин и перемешать. Перец промыть, удалить плодоножки и семена, плотно нафаршировать капустой. Разложить перчики по банкам, добавить черный и душистый перец. Для маринада воду с солью довести до кипения, влить уксус и ещё раз прогреть. Залить перец горячим маринадом, оставляя около 1 см до края банки. Накрыть банки крышками и стерилизовать в кастрюле с горячей водой 20 минут после закипания. Герметично закрутить, перевернуть, укутать и оставить до полного остывания. Хранить заготовку в сухом прохладном месте.

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