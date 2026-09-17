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Главная Вкус Фаршированный перец на зиму: достаточно открыть банку и блюдо готово

Фаршированный перец на зиму: достаточно открыть банку и блюдо готово

Ua ru
17 сентября 2026 01:04
Фаршированный перец с капустой на зиму: пикантная овощная закуска в маринаде
Фаршированный перец на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Такой перец станет настоящей находкой зимой, когда хочется быстро подать на стол готовую овощную закуску. Хрустящая капуста внутри хорошо сочетается с сочным сладким перцем и ароматным маринадом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • болгарский толстостенный перец — 2,5 кг;
  • белокочанная капуста — 1 кг;
  • тмин — ⅓ ч. л.;
  • чёрный перец горошком — 10 шт.;
  • душистый перец горошком — 4 шт.

Для маринада:

  • вода — 700 мл.;
  • уксус 9% — 300 мл;
  • соль — 25 г.
рецепт фаршированого перцю на зиму
Перец в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Стерилизовать банки и крышки. Капусту тонко нашинковать, опустить в кипящую воду на 3 минуты, откинуть на дуршлаг и полностью остудить. Добавить тмин и перемешать.
  2. Перец промыть, удалить плодоножки и семена, плотно нафаршировать капустой.
  3. Разложить перчики по банкам, добавить черный и душистый перец.
  4. Для маринада воду с солью довести до кипения, влить уксус и ещё раз прогреть.
  5. Залить перец горячим маринадом, оставляя около 1 см до края банки.
  6. Накрыть банки крышками и стерилизовать в кастрюле с горячей водой 20 минут после закипания.
  7. Герметично закрутить, перевернуть, укутать и оставить до полного остывания.
  8. Хранить заготовку в сухом прохладном месте.

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консервация рецепт заготовка на зиму фаршированный перец
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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