Фаршированный перец с капустой на зиму: пикантная овощная закуска в маринаде

Фаршированный перец на зиму: достаточно открыть банку и блюдо готово
Ua ru
17 сентября 2026 01:04
Фаршированный перец на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Такой перец станет настоящей находкой зимой, когда хочется быстро подать на стол готовую овощную закуску. Хрустящая капуста внутри хорошо сочетается с сочным сладким перцем и ароматным маринадом.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- болгарский толстостенный перец — 2,5 кг;
- белокочанная капуста — 1 кг;
- тмин — ⅓ ч. л.;
- чёрный перец горошком — 10 шт.;
- душистый перец горошком — 4 шт.
Для маринада:
- вода — 700 мл.;
- уксус 9% — 300 мл;
- соль — 25 г.
Способ приготовления
- Стерилизовать банки и крышки. Капусту тонко нашинковать, опустить в кипящую воду на 3 минуты, откинуть на дуршлаг и полностью остудить. Добавить тмин и перемешать.
- Перец промыть, удалить плодоножки и семена, плотно нафаршировать капустой.
- Разложить перчики по банкам, добавить черный и душистый перец.
- Для маринада воду с солью довести до кипения, влить уксус и ещё раз прогреть.
- Залить перец горячим маринадом, оставляя около 1 см до края банки.
- Накрыть банки крышками и стерилизовать в кастрюле с горячей водой 20 минут после закипания.
- Герметично закрутить, перевернуть, укутать и оставить до полного остывания.
- Хранить заготовку в сухом прохладном месте.
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