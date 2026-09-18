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Главная Вкус Болгарский перец по-корейски на зиму: рецепт без варки

Болгарский перец по-корейски на зиму: рецепт без варки

Ua ru
18 сентября 2026 22:44
Болгарский перец по-корейски на зиму: хрустящая пикантная закуска с чесноком и кунжутом
Болгарский перец по-корейски. Фото: smachnenke.com.ua

При приготовлении не требуется варить сам перец, поэтому он сохраняет приятный хруст и насыщенный вкус. Достаточно нарезать овощи, замариновать их в пряной смеси и правильно простерилизовать банки. Зимой такая заготовка станет быстрым дополнением к любому домашнему ужину.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • болгарский перец — 1,4–1,5 кг;
  • свежая петрушка — 1 пучок;
  • чеснок — 4–5 крупных зубчиков;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • соль — 2 ч. л.;
  • приправа для моркови по-корейски — 3 ч. л.;
  • рафинированное подсолнечное масло — 5–6 ст. л.;
  • уксус 9% — 4,5–5 ст. л.;
  • кунжут — 1–1,5 ст. л.
рецепт солодкого перцю на зиму
Сладкий перец. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Перец очистить от семян и нарезать тонкой соломкой.
  2. Чеснок натереть, петрушку мелко нарезать.
  3. Смешать перец с зеленью, чесноком и кунжутом.
  4. Добавить соль, сахар, приправу, масло и уксус.
  5. Перемешать и оставить мариноваться на 2,5–3 часа, каждые 30–40 минут перемешивая.
  6. Разложить перец по стерилизованным банкам, сверху вылить маринад.
  7. Накрыть крышками и стерилизовать в кастрюле с водой 20–25 минут после закипания.
  8. Банки плотно закрутить, перевернуть и оставить под полотенцем до полного остывания.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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