Болгарский перец по-корейски на зиму: хрустящая пикантная закуска с чесноком и кунжутом

Болгарский перец по-корейски. Фото: smachnenke.com.ua

При приготовлении не требуется варить сам перец, поэтому он сохраняет приятный хруст и насыщенный вкус. Достаточно нарезать овощи, замариновать их в пряной смеси и правильно простерилизовать банки. Зимой такая заготовка станет быстрым дополнением к любому домашнему ужину.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

болгарский перец — 1,4–1,5 кг;

свежая петрушка — 1 пучок;

чеснок — 4–5 крупных зубчиков;

сахар — 2 ст. л.;

соль — 2 ч. л.;

приправа для моркови по-корейски — 3 ч. л.;

рафинированное подсолнечное масло — 5–6 ст. л.;

уксус 9% — 4,5–5 ст. л.;

кунжут — 1–1,5 ст. л.

Сладкий перец. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Перец очистить от семян и нарезать тонкой соломкой. Чеснок натереть, петрушку мелко нарезать. Смешать перец с зеленью, чесноком и кунжутом. Добавить соль, сахар, приправу, масло и уксус. Перемешать и оставить мариноваться на 2,5–3 часа, каждые 30–40 минут перемешивая. Разложить перец по стерилизованным банкам, сверху вылить маринад. Накрыть крышками и стерилизовать в кастрюле с водой 20–25 минут после закипания. Банки плотно закрутить, перевернуть и оставить под полотенцем до полного остывания.

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