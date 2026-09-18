Болгарский перец по-корейски на зиму: хрустящая пикантная закуска с чесноком и кунжутом

Болгарский перец по-корейски на зиму: рецепт без варки
При приготовлении не требуется варить сам перец, поэтому он сохраняет приятный хруст и насыщенный вкус. Достаточно нарезать овощи, замариновать их в пряной смеси и правильно простерилизовать банки. Зимой такая заготовка станет быстрым дополнением к любому домашнему ужину.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- болгарский перец — 1,4–1,5 кг;
- свежая петрушка — 1 пучок;
- чеснок — 4–5 крупных зубчиков;
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — 2 ч. л.;
- приправа для моркови по-корейски — 3 ч. л.;
- рафинированное подсолнечное масло — 5–6 ст. л.;
- уксус 9% — 4,5–5 ст. л.;
- кунжут — 1–1,5 ст. л.
Способ приготовления
- Перец очистить от семян и нарезать тонкой соломкой.
- Чеснок натереть, петрушку мелко нарезать.
- Смешать перец с зеленью, чесноком и кунжутом.
- Добавить соль, сахар, приправу, масло и уксус.
- Перемешать и оставить мариноваться на 2,5–3 часа, каждые 30–40 минут перемешивая.
- Разложить перец по стерилизованным банкам, сверху вылить маринад.
- Накрыть крышками и стерилизовать в кастрюле с водой 20–25 минут после закипания.
- Банки плотно закрутить, перевернуть и оставить под полотенцем до полного остывания.
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