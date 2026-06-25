Як зберігати полуницю в холодильнику: простий спосіб зберегти ягоди свіжими до 7 днів

Полуниця в цукрі. Фото: УНІАН

Соковита полуниця може залишатися свіжою значно довше, якщо знати кілька простих секретів зберігання. Правильна підготовка ягід, вибір контейнера та один популярний лайфхак допоможуть уникнути плісняви та зберегти смак літнього врожаю навіть через тиждень після покупки.

Рецепт опублікували УНІАН, передає Новини.LIVE.

Полуниця належить до ягід, які швидко втрачають свіжість після збору або покупки. Проте кілька простих правил допоможуть зберегти її соковитою, ароматною та придатною до споживання значно довше. Важливо не лише правильно вибрати місце для зберігання, а й підготувати ягоди перед тим, як відправити їх у холодильник.

Полуниця з кремом. . Фото: УНІАН

Перед зберіганням перебрати полуницю та видалити всі м’які, пошкоджені або підгнилі ягоди. Не мити плоди заздалегідь, якщо вони будуть використані протягом кількох днів, адже зайва волога прискорює появу плісняви.

Для тривалішого зберігання занурити ягоди на 1 хвилину у розчин оцту та води у співвідношенні 1:3, після чого ретельно промити та повністю висушити. Плодоніжки не видаляти до моменту вживання.

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Зберігати полуницю в холодильнику в широкому контейнері, застеленому паперовим рушником. Розкласти ягоди в один шар, щоб вони не зминалися та добре вентилювалися. Також не варто тримати полуницю поруч із яблуками, бананами чи грушами, які пришвидшують її псування.

Для довготривалого зберігання висушити ягоди, видалити плодоніжки, розкласти в один шар на підносі та заморозити. Після попереднього заморожування пересипати полуницю в герметичні пакети або контейнери. У морозильній камері при температурі -18 °C ягоди можуть зберігатися до 6 місяців.

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