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Главная Вкус Останется свежей больше недели: как правильно хранить клубнику дома

Останется свежей больше недели: как правильно хранить клубнику дома

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 21:44
Как хранить клубнику в холодильнике: простой способ сохранить ягоды свежими до 7 дней
Клубника в сахаре. Фото: УНИАН

Сочная клубника может оставаться свежей гораздо дольше, если знать несколько простых секретов хранения. Правильная подготовка ягод, выбор контейнера и один популярный лайфхак помогут избежать появления плесени и сохранить вкус летнего урожая даже через неделю после покупки.

Рецепт опубликовал УНИАН, передает Новини.LIVE.

Клубника относится к ягодам, которые быстро теряют свежесть после сбора или покупки. Однако несколько простых правил помогут сохранить её сочной, ароматной и пригодной к употреблению значительно дольше. Важно не только правильно выбрать место для хранения, но и подготовить ягоды перед тем, как отправить их в холодильник.

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Клубника с кремом. Фото: УНИАН

Перед хранением перебрать клубнику и удалить все мягкие, поврежденные или подгнившие ягоды. Не мыть плоды заранее, если они будут использованы в течение нескольких дней, ведь лишняя влага ускоряет появление плесени.

Для более длительного хранения окуните ягоды на 1 минуту в раствор уксуса и воды в соотношении 1:3, после чего тщательно промойте и полностью высушите. Плодоножки не удаляйте до момента употребления.

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Хранить клубнику в холодильнике в широком контейнере, выстланном бумажным полотенцем. Разложить ягоды в один слой, чтобы они не мнулись и хорошо проветривались. Также не стоит хранить клубнику рядом с яблоками, бананами или грушами, которые ускоряют её порчу.

Для длительного хранения высушите ягоды, удалите плодоножки, разложите в один слой на подносе и заморозьте. После предварительной заморозки пересыпьте клубнику в герметичные пакеты или контейнеры. В морозильной камере при температуре -18 °C ягоды могут храниться до 6 месяцев.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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