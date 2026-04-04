Буряки з хроном або цвіклі до холодцю: без них не обходиться жоден Великдень

Буряки з хроном. Фото: smachnenke.com.ua

Цвіклі — це класична великодня закуска, без якої важко уявити святковий стіл. Поєднання солодкого буряка та гострого хрону створює насичений смак, який ідеально доповнює холодець та м’ясні страви. Простий рецепт, перевірений роками.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

буряк — 1 кг;

хрін — 50 г;

цукор — 0,7 ст. л.;

оцет 9% — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Відварений буряк натерти на крупній тертці або подрібнити через м’ясорубку до однорідної маси. Додати цукор і оцет, добре перемішати та відрегулювати смак. Додати натертий або подрібнений хрін, ще раз перемішати до рівномірності. Перекласти готову закуску у чисту ємність і зберігати в холодильнику.

