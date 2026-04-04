Буряки з хроном або "цвіклі" до холодцю: без них не обходиться Великдень

Буряки з хроном або "цвіклі" до холодцю: без них не обходиться Великдень

Дата публікації: 4 квітня 2026 01:04
Буряки з хроном або цвіклі до холодцю: без них не обходиться жоден Великдень
Буряки з хроном. Фото: smachnenke.com.ua

Цвіклі — це класична великодня закуска, без якої важко уявити святковий стіл. Поєднання солодкого буряка та гострого хрону створює насичений смак, який ідеально доповнює холодець та м’ясні страви. Простий рецепт, перевірений роками.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • буряк — 1 кг;
  • хрін — 50 г;
  • цукор — 0,7 ст. л.;
  • оцет 9% — 2 ст. л.
рецепт буряків з хроном
Буряки з хроном. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Відварений буряк натерти на крупній тертці або подрібнити через м’ясорубку до однорідної маси. 
  2. Додати цукор і оцет, добре перемішати та відрегулювати смак.
  3. Додати натертий або подрібнений хрін, ще раз перемішати до рівномірності. 
  4. Перекласти готову закуску у чисту ємність і зберігати в холодильнику.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
