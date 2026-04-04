Свекла с хреном или "цвикли" к холодцу: без них не обходится Пасха

Дата публикации 4 апреля 2026 01:04
Свекла с хреном или цвикли к холодцу: без них не обходится ни одна Пасха
Свекла с хреном. Фото: smachnenke.com.ua

Цвикли — это классическая пасхальная закуска, без которой трудно представить праздничный стол. Сочетание сладкой свеклы и острого хрена создает насыщенный вкус, который идеально дополняет холодец и мясные блюда. Простой рецепт, проверенный годами.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • свекла — 1 кг;
  • хрен — 50 г;
  • сахар — 0,7 ст. л.;
  • уксус 9% — 2 ст. л.
рецепт буряків з хроном
Свекла с хреном. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Отваренную свеклу натереть на крупной терке или измельчить через мясорубку до однородной массы.
  2. Добавить сахар и уксус, хорошо перемешать и отрегулировать вкус.
  3. Добавить натертый или измельченный хрен, еще раз перемешать до равномерности.
  4. Переложить готовую закуску в чистую емкость и хранить в холодильнике.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
