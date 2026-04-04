Свекла с хреном или цвикли к холодцу: без них не обходится ни одна Пасха

Свекла с хреном. Фото: smachnenke.com.ua

Цвикли — это классическая пасхальная закуска, без которой трудно представить праздничный стол. Сочетание сладкой свеклы и острого хрена создает насыщенный вкус, который идеально дополняет холодец и мясные блюда. Простой рецепт, проверенный годами.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

свекла — 1 кг;

хрен — 50 г;

сахар — 0,7 ст. л.;

уксус 9% — 2 ст. л.

Способ приготовления

Отваренную свеклу натереть на крупной терке или измельчить через мясорубку до однородной массы. Добавить сахар и уксус, хорошо перемешать и отрегулировать вкус. Добавить натертый или измельченный хрен, еще раз перемешать до равномерности. Переложить готовую закуску в чистую емкость и хранить в холодильнике.

