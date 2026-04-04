Свекла с хреном или цвикли к холодцу: без них не обходится ни одна Пасха

Свекла с хреном или "цвикли" к холодцу: без них не обходится Пасха
Цвикли — это классическая пасхальная закуска, без которой трудно представить праздничный стол. Сочетание сладкой свеклы и острого хрена создает насыщенный вкус, который идеально дополняет холодец и мясные блюда. Простой рецепт, проверенный годами.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- свекла — 1 кг;
- хрен — 50 г;
- сахар — 0,7 ст. л.;
- уксус 9% — 2 ст. л.
Способ приготовления
- Отваренную свеклу натереть на крупной терке или измельчить через мясорубку до однородной массы.
- Добавить сахар и уксус, хорошо перемешать и отрегулировать вкус.
- Добавить натертый или измельченный хрен, еще раз перемешать до равномерности.
- Переложить готовую закуску в чистую емкость и хранить в холодильнике.
