Домашний коллагеновый холодец — классический рецепт

Домашний коллагеновый холодец — получается прозрачный и вкусный
Настоящий домашний холодец ценится за прозрачный бульон, насыщенный вкус и естественную желирующую текстуру без добавления желатина. Секрет идеального результата кроется в правильной подготовке мяса и длительном томлении на слабом огне.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- говядина на косточке — 800 г;
- говяжье мясо — 1 кг;
- куриные окорочка — 800 г;
- свиная рулька — 1,5 кг;
- вода — 4800 мл.;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- чеснок — 4 зубчика;
- перец черный горошком — 1 ч. л.;
- перец душистый — ¼ ч. л.;
- гвоздика — 1 шт.;
- соль — 2 ст. л.
Способ приготовления
Мясо замочить в холодной воде на несколько часов. На свиной рульке сделать небольшие надрезы до кости. Выложить все мясо в большую кастрюлю, залить холодной водой и довести до кипения. После образования большого количества пены мясо вынуть, бульон слить, кастрюлю тщательно вымыть.
Мясо промыть, снова выложить в чистую кастрюлю, залить холодной водой и довести до кипения на сильном огне. Добавить часть соли, уменьшить нагрев до среднего, снять пену. После повторного закипания уменьшить огонь до минимального и томить под крышкой, неплотно прикрыв ее, примерно 4 часа.
Через 4 часа добавить лавровый лист, черный и душистый перец, гвоздику и оставшуюся соль. Морковь и лук проварить отдельно несколько минут, после чего переложить в бульон. Варить еще около 2 часов на слабом огне.
Готовый бульон аккуратно очистить от лишнего жира, вынуть специи и овощи. Мясо достать, немного охладить и разобрать на волокна, при необходимости досолить. В бульон добавить измельченный чеснок, прогреть несколько минут, после чего процедить через сито или марлю.
Мясо равномерно разложить в формы, залить прозрачным бульоном и оставить охлаждаться до комнатной температуры. После этого поставить в холодильник до полного застывания. В результате получить насыщенный, ароматный и прозрачный домашний холодец без добавления желатина.
