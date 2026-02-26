Домашний коллагеновый холодец — классический рецепт

Домашний холодец. Колаж: Новини.LIVE. Фото: smachnenke.com.ua

Настоящий домашний холодец ценится за прозрачный бульон, насыщенный вкус и естественную желирующую текстуру без добавления желатина. Секрет идеального результата кроется в правильной подготовке мяса и длительном томлении на слабом огне.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

говядина на косточке — 800 г;

говяжье мясо — 1 кг;

куриные окорочка — 800 г;

свиная рулька — 1,5 кг;

вода — 4800 мл.;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

лавровый лист — 2 шт.;

чеснок — 4 зубчика;

перец черный горошком — 1 ч. л.;

перец душистый — ¼ ч. л.;

гвоздика — 1 шт.;

соль — 2 ст. л.

Способ приготовления

Мясо замочить в холодной воде на несколько часов. На свиной рульке сделать небольшие надрезы до кости. Выложить все мясо в большую кастрюлю, залить холодной водой и довести до кипения. После образования большого количества пены мясо вынуть, бульон слить, кастрюлю тщательно вымыть.

Приготовление холодца. Фото: smachnenke.com.ua

Мясо промыть, снова выложить в чистую кастрюлю, залить холодной водой и довести до кипения на сильном огне. Добавить часть соли, уменьшить нагрев до среднего, снять пену. После повторного закипания уменьшить огонь до минимального и томить под крышкой, неплотно прикрыв ее, примерно 4 часа.

Через 4 часа добавить лавровый лист, черный и душистый перец, гвоздику и оставшуюся соль. Морковь и лук проварить отдельно несколько минут, после чего переложить в бульон. Варить еще около 2 часов на слабом огне.

Готовый холодец. Фото: smachnenke.com.ua

Готовый бульон аккуратно очистить от лишнего жира, вынуть специи и овощи. Мясо достать, немного охладить и разобрать на волокна, при необходимости досолить. В бульон добавить измельченный чеснок, прогреть несколько минут, после чего процедить через сито или марлю.

Мясо равномерно разложить в формы, залить прозрачным бульоном и оставить охлаждаться до комнатной температуры. После этого поставить в холодильник до полного застывания. В результате получить насыщенный, ароматный и прозрачный домашний холодец без добавления желатина.

