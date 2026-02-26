Видео
Україна
Видео

Домашний коллагеновый холодец — получается прозрачный и вкусный

Дата публикации 26 февраля 2026 01:04
Домашний коллагеновый холодец — классический рецепт
Домашний холодец. Колаж: Новини.LIVE. Фото: smachnenke.com.ua

Настоящий домашний холодец ценится за прозрачный бульон, насыщенный вкус и естественную желирующую текстуру без добавления желатина. Секрет идеального результата кроется в правильной подготовке мяса и длительном томлении на слабом огне.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • говядина на косточке — 800 г;
  • говяжье мясо — 1 кг;
  • куриные окорочка — 800 г;
  • свиная рулька — 1,5 кг;
  • вода — 4800 мл.;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • перец черный горошком — 1 ч. л.;
  • перец душистый — ¼ ч. л.;
  • гвоздика — 1 шт.;
  • соль — 2 ст. л.

Способ приготовления

Мясо замочить в холодной воде на несколько часов. На свиной рульке сделать небольшие надрезы до кости. Выложить все мясо в большую кастрюлю, залить холодной водой и довести до кипения. После образования большого количества пены мясо вынуть, бульон слить, кастрюлю тщательно вымыть.

рецепт домашнього холодця
Приготовление холодца. Фото: smachnenke.com.ua

Мясо промыть, снова выложить в чистую кастрюлю, залить холодной водой и довести до кипения на сильном огне. Добавить часть соли, уменьшить нагрев до среднего, снять пену. После повторного закипания уменьшить огонь до минимального и томить под крышкой, неплотно прикрыв ее, примерно 4 часа.

Через 4 часа добавить лавровый лист, черный и душистый перец, гвоздику и оставшуюся соль. Морковь и лук проварить отдельно несколько минут, после чего переложить в бульон. Варить еще около 2 часов на слабом огне.

рецепт смачного холодця
Готовый холодец. Фото: smachnenke.com.ua

Готовый бульон аккуратно очистить от лишнего жира, вынуть специи и овощи. Мясо достать, немного охладить и разобрать на волокна, при необходимости досолить. В бульон добавить измельченный чеснок, прогреть несколько минут, после чего процедить через сито или марлю.

Мясо равномерно разложить в формы, залить прозрачным бульоном и оставить охлаждаться до комнатной температуры. После этого поставить в холодильник до полного застывания. В результате получить насыщенный, ароматный и прозрачный домашний холодец без добавления желатина.

Советуем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов холодца

Вкусный холодец по рецепту бабушки – как сварить его вкусным и прозрачным.

Ароматный холодец по рецепту соседки — 4 важных ухищрения в приготовлении.

Праздничное заливное с языком – рецепт от заслуженной артистки Украины.

Домашний холодец с курицей к праздничному столу, которым вы поразите гостей.

Не жирный холодец из курицы без желатина – всегда застывает.

мясо рецепт курица холодец говядина бульон
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
