Быстрый холодец с первого раза — проверенный рецепт приготовления с фото

Домашний холодец. Фото: gospodynka.com.ua

Быстрый холодец с первого раза — это результат правильно подобранного мяса и спокойного, неторопливого приготовления. Такой рецепт позволяет получить прозрачный, насыщенный холодец без добавления желатина, даже после сливания первого бульона. Благодаря сочетанию свинины и курицы блюдо получается легким, ароматным и хорошо держит форму.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

рулька — по своему вкусу;

костяшка свиная — 1 шт.;

свиная кожа — по своему вкусу;

курица — крылья, ножки, филе;

соль — по своему вкусу;

морковь — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 4-5 зубков.

Способ приготовления

Мясо замочить в холодной воде на ночь, чтобы убрать лишнюю кровь и сделать вкус холодца чище. Хорошо вымоченное мясо тщательно промыть, сложить в большую кастрюлю, залить холодной водой и довести до кипения. Проварить несколько минут, после чего полностью слить воду, мясо еще раз промыть, а кастрюлю вымыть от накипи.

Курица в кастрюле. Фото: gospodynka.com.ua

Снова залить мясо чистой холодной водой так, чтобы она была на несколько пальцев выше, поставить на очень медленный огонь. Во время нагревания внимательно снимать пенку, чтобы бульон оставался прозрачным. Когда начнет вытапливаться жир, добавить соль, морковь и лук. Варить холодец на минимальном огне не менее 6-7 часов, не допуская активного кипения, бульон должен лишь слегка булькать.

Бульон и чеснок. Фото: gospodynka.com.ua

Одну морковь достать раньше и оставить для украшения, остальные овощи продолжить варить вместе с мясом. Готовность определять по мясу, которое должно легко отходить от кости, а бульон должен стать насыщенным и ароматным. Лавровый лист не добавлять, чтобы вкус остался максимально мясным и чистым.

Готовый холодец. Фото: gospodynka.com.ua

Готовый бульон процедить через марлю или плотную ткань, параллельно снять лишний жир ложкой или бумажными полотенцами. В горячий процеженный бульон добавить выдавленный чеснок, хорошо перемешать и дать настояться несколько минут, после чего процедить еще раз. Мясо перебрать, отделить от костей, равномерно разложить по тарелкам, соединяя курицу и свинину. Добавить морковные кольца, залить теплым бульоном и оставить до полного застывания.

