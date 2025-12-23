Холодец Застольный — праздничный рецепт приготовления из свинины и говядины

Холодец "Застольный". Фото: smachnenke.com.ua

Домашний холодец — это блюдо, без которого сложно представить настоящее праздничное застолье. Насыщенный мясной вкус, прозрачный бульон и аккуратная подача делают этот рецепт неизменной классикой.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

свинина — 1,5 кг;

говядина — 500 г;

косточки — при наличии;

лук — 1 шт.;

морковь — 3 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

петрушка — пучок;

соль — 1 ст. л.;

лавровый лист — по своему вкусу;

яйца — 4 шт.;

лимон — 1 шт.;

желатин — 20 г.

Способ приготовления

Свинину, говядину и косточки выложить в большую кастрюлю, залить холодной водой и поставить на средний огонь. Довести до кипения, постоянно снимая пену, чтобы бульон остался прозрачным. Когда пена перестанет образовываться, уменьшить огонь и варить мясо под крышкой в течение 2 часов.

Добавить очищенный лук, морковь, петрушку, по желанию лавровый лист и черный перец. Продолжать варить еще 2 часа на слабом огне. За 1 час до завершения добавить соль и оставить холодец томиться под крышкой.

Готовое мясо и овощи вынуть из бульона. Одну морковь оставить для оформления. Бульон процедить через марлю или мелкое сито, чтобы он был чистым и прозрачным.

Праздничный холодец. Фото: smachnenke.com.ua

Мясо разобрать на волокна. Яйца отварить заранее, очистить и нарезать дольками. Лимон нарезать тонкими ломтиками, морковь — кружочками или фигурными кусочками. На дно формы выложить мясо, сверху равномерно распределить яйца, лимон, морковь и веточки петрушки.

Желатин замочить в холодной воде и оставить для набухания. Добавить его к 100 мл теплого бульона и прогреть до полного растворения, не доводя до кипения. Влить желатиновую смесь в общий бульон, тщательно перемешать и залить холодец в форму. Оставить при комнатной температуре до полного охлаждения, после чего поставить в холодильник на 8-12 часов до стабильного застывания.

Советуем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов холодца

Вкусный холодец по рецепту бабушки – как сварить его вкусным и прозрачным.

Ароматный холодец по рецепту соседки — 4 важных ухищрения в приготовлении.

Праздничное заливное с языком – рецепт от заслуженной артистки Украины.

Домашний холодец с курицей к праздничному столу, которым вы поразите гостей.

Не жирный холодец из курицы без желатина – всегда застывает.