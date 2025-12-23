Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Холодець "Застільний" — святковий рецепт перевірений роками

Холодець "Застільний" — святковий рецепт перевірений роками

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 01:00
Холодець Застільний — святковий рецепт приготування зі свинини та яловичини
Холодець "Застільний". Фото: smachnenke.com.ua

Домашній холодець — це страва, без якої складно уявити справжнє святкове застілля. Насичений м’ясний смак, прозорий бульйон і акуратна подача роблять цей рецепт незмінною класикою.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • свинина — 1,5 кг;
  • яловичина — 500 г;
  • кісточки — за наявності;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 3 шт.;
  • часник — 3 зубчики;
  • петрушка — пучок;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • лавровий лист — до свого смаку;
  • яйця — 4 шт.;
  • лимон — 1 шт.;
  • желатин — 20 г.

Спосіб приготування

Свинину, яловичину та кісточки викласти у велику каструлю, залити холодною водою та поставити на середній вогонь. Довести до кипіння, постійно знімаючи піну, щоб бульйон залишився прозорим. Коли піна перестане утворюватися, зменшити вогонь і варити м’ясо під кришкою протягом 2 годин.

Додати очищену цибулю, моркву, петрушку, за бажанням лавровий лист і чорний перець. Продовжувати варити ще 2 години на слабкому вогні. За 1 годину до завершення додати сіль і залишити холодець томитися під кришкою.

Готове м’ясо та овочі вийняти з бульйону. Одну моркву залишити для оформлення. Бульйон процідити через марлю або дрібне сито, щоб він був чистим і прозорим.

рецепт холодцю зі свининою та яловичиною
Святковий холодець. Фото: smachnenke.com.ua

М’ясо розібрати на волокна. Яйця відварити заздалегідь, очистити та нарізати часточками. Лимон нарізати тонкими скибками, моркву — кружальцями або фігурними шматочками. На дно форми викласти м’ясо, зверху рівномірно розподілити яйця, лимон, моркву та гілочки петрушки.

Желатин замочити у холодній воді та залишити для набухання. Додати його до 100 мл теплого бульйону та прогріти до повного розчинення, не доводячи до кипіння. Влити желатинову суміш у загальний бульйон, ретельно перемішати та залити холодець у форму. Залишити при кімнатній температурі до повного охолодження, після чого поставити у холодильник на 8–12 годин до стабільного застигання.

Радимо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів холодцю

Смачний холодець за рецептом бабусі — як зварити його смачним та прозорим. 

Ароматний холодець за рецептом сусідки — 4 важливі хитрощі в приготуванні. 

Святкове заливне з язиком — рецепт від заслуженої артистки України. 

Домашній холодець з куркою до святкового столу, яким ви вразите гостей. 

Не жирний холодець з курки без желатина — завжди застигає. 

м'ясо рецепт свинина Що приготувати на Новий рік холодець яловичина
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації