Холодець Застільний — святковий рецепт приготування зі свинини та яловичини

Домашній холодець — це страва, без якої складно уявити справжнє святкове застілля. Насичений м’ясний смак, прозорий бульйон і акуратна подача роблять цей рецепт незмінною класикою.

Вам знадобиться:

свинина — 1,5 кг;

яловичина — 500 г;

кісточки — за наявності;

цибуля — 1 шт.;

морква — 3 шт.;

часник — 3 зубчики;

петрушка — пучок;

сіль — 1 ст. л.;

лавровий лист — до свого смаку;

яйця — 4 шт.;

лимон — 1 шт.;

желатин — 20 г.

Спосіб приготування

Свинину, яловичину та кісточки викласти у велику каструлю, залити холодною водою та поставити на середній вогонь. Довести до кипіння, постійно знімаючи піну, щоб бульйон залишився прозорим. Коли піна перестане утворюватися, зменшити вогонь і варити м’ясо під кришкою протягом 2 годин.

Додати очищену цибулю, моркву, петрушку, за бажанням лавровий лист і чорний перець. Продовжувати варити ще 2 години на слабкому вогні. За 1 годину до завершення додати сіль і залишити холодець томитися під кришкою.

Готове м’ясо та овочі вийняти з бульйону. Одну моркву залишити для оформлення. Бульйон процідити через марлю або дрібне сито, щоб він був чистим і прозорим.

М’ясо розібрати на волокна. Яйця відварити заздалегідь, очистити та нарізати часточками. Лимон нарізати тонкими скибками, моркву — кружальцями або фігурними шматочками. На дно форми викласти м’ясо, зверху рівномірно розподілити яйця, лимон, моркву та гілочки петрушки.

Желатин замочити у холодній воді та залишити для набухання. Додати його до 100 мл теплого бульйону та прогріти до повного розчинення, не доводячи до кипіння. Влити желатинову суміш у загальний бульйон, ретельно перемішати та залити холодець у форму. Залишити при кімнатній температурі до повного охолодження, після чого поставити у холодильник на 8–12 годин до стабільного застигання.

