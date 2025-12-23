Холодець Застільний — святковий рецепт приготування зі свинини та яловичини

Холодець "Застільний" — святковий рецепт перевірений роками
Домашній холодець — це страва, без якої складно уявити справжнє святкове застілля. Насичений м’ясний смак, прозорий бульйон і акуратна подача роблять цей рецепт незмінною класикою.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- свинина — 1,5 кг;
- яловичина — 500 г;
- кісточки — за наявності;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 3 шт.;
- часник — 3 зубчики;
- петрушка — пучок;
- сіль — 1 ст. л.;
- лавровий лист — до свого смаку;
- яйця — 4 шт.;
- лимон — 1 шт.;
- желатин — 20 г.
Спосіб приготування
Свинину, яловичину та кісточки викласти у велику каструлю, залити холодною водою та поставити на середній вогонь. Довести до кипіння, постійно знімаючи піну, щоб бульйон залишився прозорим. Коли піна перестане утворюватися, зменшити вогонь і варити м’ясо під кришкою протягом 2 годин.
Додати очищену цибулю, моркву, петрушку, за бажанням лавровий лист і чорний перець. Продовжувати варити ще 2 години на слабкому вогні. За 1 годину до завершення додати сіль і залишити холодець томитися під кришкою.
Готове м’ясо та овочі вийняти з бульйону. Одну моркву залишити для оформлення. Бульйон процідити через марлю або дрібне сито, щоб він був чистим і прозорим.
М’ясо розібрати на волокна. Яйця відварити заздалегідь, очистити та нарізати часточками. Лимон нарізати тонкими скибками, моркву — кружальцями або фігурними шматочками. На дно форми викласти м’ясо, зверху рівномірно розподілити яйця, лимон, моркву та гілочки петрушки.
Желатин замочити у холодній воді та залишити для набухання. Додати його до 100 мл теплого бульйону та прогріти до повного розчинення, не доводячи до кипіння. Влити желатинову суміш у загальний бульйон, ретельно перемішати та залити холодець у форму. Залишити при кімнатній температурі до повного охолодження, після чого поставити у холодильник на 8–12 годин до стабільного застигання.
Радимо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів холодцю
Смачний холодець за рецептом бабусі — як зварити його смачним та прозорим.
Ароматний холодець за рецептом сусідки — 4 важливі хитрощі в приготуванні.
Святкове заливне з язиком — рецепт від заслуженої артистки України.
Домашній холодець з куркою до святкового столу, яким ви вразите гостей.
Не жирний холодець з курки без желатина — завжди застигає.
Читайте Новини.LIVE!