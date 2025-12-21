Відео
Головна Смак Варимо холодець з магазинної курки — обов'язковий на Новий рік

Варимо холодець з магазинної курки — обов'язковий на Новий рік

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 01:04
Домашній курячий холодець — простий рецепт з фото та покроковим приготуванням
Холодець з куркою. Фото: кадр з відео

Класичний домашній холодець з курячих стегон і шийок виходить ніжним, прозорим і ароматним. Просте приготування дозволяє отримати святкову страву без зайвих складнощів, яка стане прикрасою новорічного столу та порадує всю родину.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Вам знадобиться:

  • курячі стегна — 4 шт.;
  • курячі шиї — 1 кг;
  • корінь селери — половина великого;
  • цибуля — 2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • часник — 5–6 зубчиків;
  • лавровий лист — 5–6 шт.;
  • духмяний перець горошком — 5–6 шт.;
  • сіль — 1 ст. ложка;
  • желатин (за бажанням) — 10 г на 0,5 л.

Спосіб приготування

Замочити промите м’ясо у холодній воді на пару годин. Перекласти у каструлю, залити водою, довести до кипіння, злити воду, промити м’ясо та каструлю. Залити м’ясо свіжою водою, додати селеру, цибулю, моркву, часник, лавровий лист, духмяний перець і сіль. Довести до кипіння, зняти піну шумівкою і варити на повільному вогні приблизно 4 години.

рецепт холодця з курки
Курка для холодцю. Фото: кадр з відео

Вимкнути вогонь і залишити бульйон на годину, додати желатин за потреби. Розібрати м’ясо на волокна і змішати стегна з шиями.

рецепт смачного холодцю з курки
Приготування холодцю. Фото: кадр з відео

Процідити бульйон через сито з марлею в чотири шари до прозорості. Розкласти м’ясо по формах, залити бульйоном і залишити застигати.

Різдво рецепт курка холодець Новий рік 2026
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
