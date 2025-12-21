Домашній курячий холодець — простий рецепт з фото та покроковим приготуванням

Варимо холодець з магазинної курки — обов'язковий на Новий рік
Класичний домашній холодець з курячих стегон і шийок виходить ніжним, прозорим і ароматним. Просте приготування дозволяє отримати святкову страву без зайвих складнощів, яка стане прикрасою новорічного столу та порадує всю родину.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.
Вам знадобиться:
- курячі стегна — 4 шт.;
- курячі шиї — 1 кг;
- корінь селери — половина великого;
- цибуля — 2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- часник — 5–6 зубчиків;
- лавровий лист — 5–6 шт.;
- духмяний перець горошком — 5–6 шт.;
- сіль — 1 ст. ложка;
- желатин (за бажанням) — 10 г на 0,5 л.
Спосіб приготування
Замочити промите м’ясо у холодній воді на пару годин. Перекласти у каструлю, залити водою, довести до кипіння, злити воду, промити м’ясо та каструлю. Залити м’ясо свіжою водою, додати селеру, цибулю, моркву, часник, лавровий лист, духмяний перець і сіль. Довести до кипіння, зняти піну шумівкою і варити на повільному вогні приблизно 4 години.
Вимкнути вогонь і залишити бульйон на годину, додати желатин за потреби. Розібрати м’ясо на волокна і змішати стегна з шиями.
Процідити бульйон через сито з марлею в чотири шари до прозорості. Розкласти м’ясо по формах, залити бульйоном і залишити застигати.
