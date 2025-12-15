Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Коли потрібно солити холодець — допускають помилку майже всі

Коли потрібно солити холодець — допускають помилку майже всі

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 01:04
Коли солити холодець, щоб він був прозорим і не пересолений — поради від досвідчених господинь
Домашній холодець. Фото: gospodynka.com.ua

Правильний момент додавання солі у холодець — ключ до успіху. Якщо посолити рано, бульйон буде занадто солоним, а якщо пізно — м’ясо залишиться недосоленим. Дотримуючись простого правила, страва вийде ідеально прозорою, ніжною та ароматною.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

Реклама
  • м’ясо для холодцю (свинина, яловичина або курка) — 1 кг;
  • вода — 2 л;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • лавровий лист — 2–3 шт.;
  • чорний перець горошком — до свого смаку;
  • сіль — 1,5 ч. л. на 1 кг м’яса.

Спосіб приготування

М’ясо ретельно промити, залити холодною водою і довести до кипіння на мінімальному вогні. Зняти піну та варити на дуже повільному вогні 6–8 годин. Овочі та спеції додати за 2–3 години до кінця варіння.

Сіль додавати приблизно за годину-півтори до завершення варіння, щоб м’ясо встигло просолитися, а бульйон не пересолився. Використовувати краще крупну сіль, дрібна може зробити бульйон надто солоним.

Реклама
рецепт домашнього смачного холодцю
Холодець в тарілках. Фото: gospodynka.com.ua

Після варіння м’ясо відокремити від кісток, розкласти у форми та залити гарячим бульйоном. Залишити застигати при кімнатній температурі, а потім у холодильнику.

Радимо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів холодцю

Смачний холодець за рецептом бабусі — як зварити його смачним та прозорим. 

Реклама

Ароматний холодець за рецептом сусідки — 4 важливі хитрощі в приготуванні. 

Святкове заливне з язиком — рецепт від заслуженої артистки України. 

Реклама

Домашній холодець з куркою до святкового столу, яким ви вразите гостей. 

Не жирний холодець з курки без желатина — завжди застигає. 

м'ясо рецепт курка свинина холодець
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації