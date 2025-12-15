Коли солити холодець, щоб він був прозорим і не пересолений — поради від досвідчених господинь

Домашній холодець. Фото: gospodynka.com.ua

Правильний момент додавання солі у холодець — ключ до успіху. Якщо посолити рано, бульйон буде занадто солоним, а якщо пізно — м’ясо залишиться недосоленим. Дотримуючись простого правила, страва вийде ідеально прозорою, ніжною та ароматною.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

Реклама

м’ясо для холодцю (свинина, яловичина або курка) — 1 кг;

вода — 2 л;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

лавровий лист — 2–3 шт.;

чорний перець горошком — до свого смаку;

сіль — 1,5 ч. л. на 1 кг м’яса.

Спосіб приготування

М’ясо ретельно промити, залити холодною водою і довести до кипіння на мінімальному вогні. Зняти піну та варити на дуже повільному вогні 6–8 годин. Овочі та спеції додати за 2–3 години до кінця варіння.

Сіль додавати приблизно за годину-півтори до завершення варіння, щоб м’ясо встигло просолитися, а бульйон не пересолився. Використовувати краще крупну сіль, дрібна може зробити бульйон надто солоним.

Реклама

Холодець в тарілках. Фото: gospodynka.com.ua

Після варіння м’ясо відокремити від кісток, розкласти у форми та залити гарячим бульйоном. Залишити застигати при кімнатній температурі, а потім у холодильнику.

Радимо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів холодцю

Смачний холодець за рецептом бабусі — як зварити його смачним та прозорим.

Реклама

Ароматний холодець за рецептом сусідки — 4 важливі хитрощі в приготуванні.

Святкове заливне з язиком — рецепт від заслуженої артистки України.

Реклама

Домашній холодець з куркою до святкового столу, яким ви вразите гостей.

Не жирний холодець з курки без желатина — завжди застигає.