Правильний рецепт холодцю — прозорий, густий та дуже смачний

Правильний рецепт холодцю — прозорий, густий та дуже смачний

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 01:00
Домашній холодець без желатину — класичний рецепт з курки та свинини
Святковий холодець. Фото: gospodynka.com.ua

Цей холодець — справжня класика української кухні. Без желатину, без клопоту, але з правильним м’ясом і терплячим томлінням на повільному вогні. Виходить густий, прозорий і неймовірно смачний — саме такий, яким пахне домашнє свято.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • на 1 кг м’яса — 1 л води;
  • цибуля — 2 шт.;
  • морква — 2 шт.;
  • лавровий лист — 1–2 шт.;
  • перець чорний і запашний горошком — по кілька штук;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • часник — 1–2 зубчики.

Спосіб приготування

Для смачного холодцю потрібне м’ясо з кістками — свиняча рулька, ніжка і півень ідеально підходять. М’ясо нарізати великими шматками, рульку залишити цілою, зробивши кілька надрізів. Курку розділити на частини, обов’язково додати крильця. Філе не використовувати — воно сухувате для холодцю. Видалити всі сальні залози, щоб уникнути неприємного запаху.

рецепт холодця з куркою
Курка в бульйоні. Фото: gospodynka.com.ua

Промите м’ясо залити холодною водою та залишити на 2–3 години, щоб вийшла кров і бульйон був прозорим. Потім злити воду, скласти м’ясо в каструлю, залити свіжою водою, довести до кипіння, після чого перший бульйон злити. М’ясо та каструлю промити, знову залити водою (приблизно 1 л на 1 кг м’яса) та поставити варитися. Коли рідина почне закипати, зменшити вогонь до мінімуму — холодець має лише ледь "дихати", не кипіти. Варити без кришки.

рецепт холодця без желатина
Приготування холодцю. Фото: gospodynka.com.ua

Через 2 години додати цибулю (одну можна з лушпинням для красивого кольору), моркву, лавровий лист, чорний і запашний перець, а також сіль. Через 1,5–2 години овочі вийняти. Загалом холодець має варитися приблизно 6 годин на слабкому вогні. Коли м’ясо стане м’яким, вийняти його з бульйону й залишити на пів години охолонути. Потім відокремити м’ясо від кісток, шкірку додати за смаком, усе порізати шматочками. Часник натерти на дрібну тертку та змішати з м’ясом.

рецепт холодця з куркою без желатина
Готовий холодець. Фото: gospodynka.com.ua

Бульйон процідити через сито або марлю в кілька шарів, щоб він був чистим і прозорим. Якщо зверху утворюється жирна плівка — зняти ложкою або промокнути паперовим рушником. Спробувати бульйон на сіль: він має бути трохи пересоленим. Розкласти м’ясо у тарілки, залити бульйоном. За бажанням прикрасити кружальцями моркви, зеленню або шматочком вареного яйця. Залишити остигати при кімнатній температурі на годину, потім поставити в холодильник на 3–4 години до повного застигання.

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
