Домашний холодец без желатина — классический рецепт из курицы и свинины

Праздничный холодец. Фото: gospodynka.com.ua

Этот холодец — настоящая классика украинской кухни. Без желатина, без хлопот, но с правильным мясом и терпеливым томлением на медленном огне. Получается густой, прозрачный и невероятно вкусный — именно такой, каким пахнет домашний праздник.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

на 1 кг мяса — 1 л. воды;

лук — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

лавровый лист — 1-2 шт.;

перец черный и душистый горошком — по несколько штук;

соль — 1 ст. л.;

чеснок — 1-2 зубчика.

Способ приготовления

Для вкусного холодца нужно мясо с костями — свиная рулька, ножка и петух идеально подходят. Мясо нарезать крупными кусками, рульку оставить целой, сделав несколько надрезов. Курицу разделить на части, обязательно добавить крылышки. Филе не использовать — оно суховато для холодца. Удалить все сальные железы, чтобы избежать неприятного запаха.

Курица в бульоне. Фото: gospodynka.com.ua

Промытое мясо залить холодной водой и оставить на 2-3 часа, чтобы вышла кровь и бульон был прозрачным. Затем слить воду, сложить мясо в кастрюлю, залить свежей водой, довести до кипения, после чего первый бульон слить. Мясо и кастрюлю промыть, снова залить водой (примерно 1 л на 1 кг мяса) и поставить вариться. Когда жидкость начнет закипать, уменьшить огонь до минимума — холодец должен лишь едва "дышать", не кипеть. Варить без крышки.

Приготовление холодца. Фото: gospodynka.com.ua

Через 2 часа добавить лук (один можно с шелухой для красивого цвета), морковь, лавровый лист, черный и душистый перец, а также соль. Через 1,5-2 часа овощи вынуть. В целом холодец должен вариться примерно 6 часов на слабом огне. Когда мясо станет мягким, вынуть его из бульона и оставить на полчаса остыть. Затем отделить мясо от костей, кожуру добавить по вкусу, все порезать кусочками. Чеснок натереть на мелкую терку и смешать с мясом.

Готовый холодец. Фото: gospodynka.com.ua

Бульон процедить через сито или марлю в несколько слоев, чтобы он был чистым и прозрачным. Если сверху образуется жирная пленка — снять ложкой или промокнуть бумажным полотенцем. Попробовать бульон на соль: он должен быть немного пересоленным. Разложить мясо в тарелки, залить бульоном. По желанию украсить кружочками моркови, зеленью или кусочком вареного яйца. Оставить остывать при комнатной температуре на час, затем поставить в холодильник на 3-4 часа до полного застывания.

