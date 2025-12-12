Видео
Главная Вкус Правильный рецепт холодца — прозрачный, густой и очень вкусный

Правильный рецепт холодца — прозрачный, густой и очень вкусный

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 01:00
Домашний холодец без желатина — классический рецепт из курицы и свинины
Праздничный холодец. Фото: gospodynka.com.ua

Этот холодец — настоящая классика украинской кухни. Без желатина, без хлопот, но с правильным мясом и терпеливым томлением на медленном огне. Получается густой, прозрачный и невероятно вкусный — именно такой, каким пахнет домашний праздник.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • на 1 кг мяса — 1 л. воды;
  • лук — 2 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • лавровый лист — 1-2 шт.;
  • перец черный и душистый горошком — по несколько штук;
  • соль — 1 ст. л.;
  • чеснок — 1-2 зубчика.

Способ приготовления

Для вкусного холодца нужно мясо с костями — свиная рулька, ножка и петух идеально подходят. Мясо нарезать крупными кусками, рульку оставить целой, сделав несколько надрезов. Курицу разделить на части, обязательно добавить крылышки. Филе не использовать — оно суховато для холодца. Удалить все сальные железы, чтобы избежать неприятного запаха.

рецепт холодця з куркою
Курица в бульоне. Фото: gospodynka.com.ua

Промытое мясо залить холодной водой и оставить на 2-3 часа, чтобы вышла кровь и бульон был прозрачным. Затем слить воду, сложить мясо в кастрюлю, залить свежей водой, довести до кипения, после чего первый бульон слить. Мясо и кастрюлю промыть, снова залить водой (примерно 1 л на 1 кг мяса) и поставить вариться. Когда жидкость начнет закипать, уменьшить огонь до минимума — холодец должен лишь едва "дышать", не кипеть. Варить без крышки.

рецепт холодця без желатина
Приготовление холодца. Фото: gospodynka.com.ua

Через 2 часа добавить лук (один можно с шелухой для красивого цвета), морковь, лавровый лист, черный и душистый перец, а также соль. Через 1,5-2 часа овощи вынуть. В целом холодец должен вариться примерно 6 часов на слабом огне. Когда мясо станет мягким, вынуть его из бульона и оставить на полчаса остыть. Затем отделить мясо от костей, кожуру добавить по вкусу, все порезать кусочками. Чеснок натереть на мелкую терку и смешать с мясом.

рецепт холодця з куркою без желатина
Готовый холодец. Фото: gospodynka.com.ua

Бульон процедить через сито или марлю в несколько слоев, чтобы он был чистым и прозрачным. Если сверху образуется жирная пленка — снять ложкой или промокнуть бумажным полотенцем. Попробовать бульон на соль: он должен быть немного пересоленным. Разложить мясо в тарелки, залить бульоном. По желанию украсить кружочками моркови, зеленью или кусочком вареного яйца. Оставить остывать при комнатной температуре на час, затем поставить в холодильник на 3-4 часа до полного застывания.

Советуем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов холодца

Вкусный холодец по рецепту бабушки – как сварить его вкусным и прозрачным.

Ароматный холодец по рецепту соседки — 4 важных ухищрения в приготовлении.

Праздничное заливное с языком – рецепт от заслуженной артистки Украины.

Домашний холодец с курицей к праздничному столу, которым вы поразите гостей.

Не жирный холодец из курицы без желатина – всегда застывает.

мясо рецепт курица холодец без желатина
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
