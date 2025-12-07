Проверенный рецепт холодца — способ приготовления прозрачного бульона и вкусного мяса

Проверенный рецепт холодца — получается прозрачный, как слеза
Проверенный рецепт холодца позволяет получить прозрачное и нежное блюдо, которое всегда удачно застывает и держит форму. Такой холодец отличается чистым бульоном, насыщенным вкусом и приятной текстурой мяса. Правильное томление, тщательное процеживание и сбалансированные ингредиенты делают его беспроигрышным вариантом для праздничного стола. Это блюдо, которое готовят заранее и каждый раз радует результатом.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- свинина — 1,5 кг;
- кости для бульйона;
- говядина — 500 г;
- морковь — 2-3 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- петрушка — пучок;
- соль, перец горошком, лавровый лист — по своему вкусу;
- желатин — 20 г;
- яйца вареные — 3-4 шт.;
- лимон — 1 шт.
Способ приготовления
Положить свинину, косточки и говядину в большую кастрюлю, залить водой и поставить на огонь чуть выше среднего. Довести до кипения и варить примерно 10 минут, постоянно снимая пенку. Уменьшить огонь, накрыть крышкой и варить около 2 часов, время от времени протирая края кастрюли бумажными полотенцами, чтобы убрать остатки пенки.
Добавить целую морковь, лук, зубчики чеснока, перец горошком и петрушку. Накрыть крышкой и варить еще 2 часа, посолить по своему вкусу.
Вынуть мясо и овощи, а бульон процедить через сито и марлю. Добавить несколько ложек горячего бульона к желатину, прогреть до полного растворения и снова процедить, после чего влить растворенный желатин в кастрюлю с бульоном и тщательно перемешать.
Мясо нарезать кусочками. Подготовить лимон, нарезав его тонкими пластинками; сваренные яйца разрезать пополам, морковь нарезать кружочками. Выложить в форму мясо, лимон, яйца, морковь и петрушку. Залить бульоном, накрыть пленкой и оставить в холодильнике на ночь до полного застывания.
