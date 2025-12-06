Прозрачный домашний холодец — рецепт и способ приготовления от опытных хозяек

Домашний холодец. Фото: smachnenke.com.ua

Прозрачный домашний холодец — это не случайность, а результат правильного подхода, который опытные хозяйки оттачивали годами. Правильное вымачивание, медленное томление и тщательное процеживание делают бульон хрустальным и насыщенным. Благодаря простым шагам и проверенным секретам у вас получится тот самый классический холодец, который держит форму и буквально тает во рту.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

свиные ножки — примерно 800 г;

свиная рулька — 500 г;

куриное мясо (грудка или бедра) — 500 г;

индейка — 400 г (по желанию, можно заменить на курицу);

говяжьи хвосты — 500 г (один вид или смесь с другими видами мяса);

морковь — 2-3 шт. (150-200 г);

лук — 1 шт.;

лавровый лист — 2-3 шт.;

черный перец горошком — 10-12 шт.;

чеснок — 3-4 зубчика;

соль — по своему вкусу, примерно 2 ч. л.

Способ приготовления

Мясо положить в большую миску и залить холодной водой, оставив на несколько часов для вымачивания. Это поможет убрать остатки крови и сделать будущий бульон прозрачным. После вымачивания мясо промыть, положить в кастрюлю, залить чистой водой и довести до кипения. Первую воду слить, а куски мяса еще раз промыть. Подготовленное мясо второй раз залить холодной водой и варить на минимальном огне, не допуская активного кипения. Тщательно снимать пену каждый раз, как она появляется. Воды должно быть ровно столько, чтобы она только покрывала мясо. Кастрюлю не накрывать крышкой, чтобы лишний пар выходил и бульон постепенно очищался. Томить 6-8 часов или дольше, в зависимости от количества костей и хрящей.

Курица в бульоне. Фото: smachnenke.com.ua

В процессе варки добавить целую очищенную морковь, лук, лавровый лист и черный перец горошком. Овощи убрать тогда, когда они отдадут аромат. Солить бульон ближе к завершению варки, чтобы вкус был сбалансированным. Готовность определить по тому, как легко мясо отходит от костей. Горячее мясо остудить, отделить от костей и измельчить ножом или разобрать на волокна. Разложить мясо в тарелки или формы для холодца. Бульон процедить через мелкое сито или несколько слоев марли, чтобы он стал максимально прозрачным. В теплый бульон добавить измельченный чеснок.

Приготовление холодца. Фото: smachnenke.com.ua

Аккуратно залить процеженным бульоном мясо. При необходимости убрать лишний жир с поверхности бумажной салфеткой. Оставить формы при комнатной температуре до остывания, после чего поставить в холодильник до полного застывания. Готовый холодец станет плотным, упругим и кристально прозрачным.

