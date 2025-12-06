Прозорий домашній холодець — рецепт та спосіб приготування від досвідчених господинь

Домашній холодець. Фото: smachnenke.com.ua

Прозорий домашній холодець — це не випадковість, а результат правильного підходу, який досвідчені господині відточували роками. Правильне вимочування, повільне томління та ретельне проціджування роблять бульйон кришталевим і насиченим. Завдяки простим крокам і перевіреним секретам у вас вийде той самий класичний холодець, який тримає форму та буквально тане в роті.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

свинячі ніжки — приблизно 800 г;

свиняча рулька — 500 г;

куряче м’ясо (грудка або стегна) — 500 г;

індичка — 400 г (за бажанням, можна замінити на курку);

яловичі хвости — 500 г (один вид або суміш з іншими видами м’яса);

морква — 2–3 шт. (150–200 г);

цибуля — 1 шт.;

лавровий лист — 2–3 шт.;

чорний перець горошком — 10–12 шт.;

часник — 3–4 зубчики;

сіль — до свого смаку, приблизно 2 ч. л.

Спосіб приготування

М’ясо покласти у велику миску й залити холодною водою, залишивши на кілька годин для вимочування. Це допоможе прибрати залишки крові та зробити майбутній бульйон прозорим. Після вимочування м’ясо промити, покласти у каструлю, залити чистою водою й довести до кипіння. Першу воду злити, а шматки м’яса ще раз промити. Підготоване м’ясо вдруге залити холодною водою та варити на мінімальному вогні, не допускаючи активного кипіння. Ретельно знімати піну кожного разу, як вона з’являється. Води має бути рівно стільки, щоб вона лише покривала м’ясо. Каструлю не накривати кришкою, щоб зайва пара виходила й бульйон поступово очищувався. Томити 6–8 годин або довше, залежно від кількості кісток та хрящів.

Курка в бульйоні. Фото: smachnenke.com.ua

У процесі варіння додати цілу очищену моркву, цибулю, лавровий лист та чорний перець горошком. Овочі прибрати тоді, коли вони віддадуть аромат. Солити бульйон ближче до завершення варіння, щоб смак був збалансованим. Готовність визначити за тим, як легко м’ясо відходить від кісток. Гаряче м’ясо остудити, відокремити від кісток та подрібнити ножем або розібрати на волокна. Розкласти м’ясо у тарілки чи форми для холодцю. Бульйон процідити через дрібне сито або кілька шарів марлі, щоб він став максимально прозорим. У теплий бульйон додати подрібнений часник.

Приготування холодцю. Фото: smachnenke.com.ua

Акуратно залити процідженим бульйоном м’ясо. За потреби прибрати зайвий жир із поверхні паперовою серветкою. Залишити форми при кімнатній температурі до охолодження, після чого поставити у холодильник до повного застигання. Готовий холодець стане щільним, пружним і кришталево прозорим.

