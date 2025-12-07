Відео
Перевірений рецепт холодцю — виходить прозорий, як сльоза

Перевірений рецепт холодцю — виходить прозорий, як сльоза

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 01:04
Перевірений рецепт холодцю — спосіб приготування прозорого бульйону та смачного м’яса
Святковий холодець. Фото: gospodynka.com.ua

Перевірений рецепт холодцю дозволяє отримати прозору та ніжну страву, яка завжди вдало застигає й тримає форму. Такий холодець вирізняється чистим бульйоном, насиченим смаком та приємною текстурою м’яса. Правильне томління, ретельне проціджування та збалансовані інгредієнти роблять його безпрограшним варіантом для святкового столу. Це страва, яку готують заздалегідь і щоразу тішить результатом.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • свинина — 1,5 кг;
  • кістки для бульйону;
  • яловичина — 500 г;
  • морква — 2–3 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • петрушка — пучок;
  • сіль, перець горошком, лавровий лист — до свого смаку;
  • желатин — 20 г;
  • яйця варені — 3–4 шт.;
  • лимон — 1 шт.

Спосіб приготування

Покласти свинину, кісточки та яловичину у велику каструлю, залити водою та поставити на вогонь трохи вище за середній. Довести до кипіння та варити приблизно 10 хвилин, постійно знімати пінку. Зменшити вогонь, накрити кришкою та варити близько 2 годин, час від часу протираючи краї каструлі паперовими рушниками, щоб прибрати залишки пінки.

простий рецепт холодця
М'ясо та спеції. Фото: gospodynka.com.ua

Додати цілу моркву, цибулю, зубчики часнику, перець горошком і петрушку. Накрити кришкою та варити ще 2 години, посолити до свого смаку.

приготування холодця рецепт
Варене м'ясо. Фото: gospodynka.com.ua

Вийняти м’ясо та овочі, а бульйон процідити через сито та марлю. Додати кілька ложок гарячого бульйону до желатину, прогріти до повного розчинення та знову процідити, після чого влити розчинений желатин у каструлю з бульйоном і ретельно перемішати.

рецепт прозорого холодця зі свининою
Готовий холодець. Фото: gospodynka.com.ua

М’ясо нарізати шматочками. Підготувати лимон, нарізавши його тонкими пластинками; зварені яйця розрізати навпіл, моркву нарізати кружальцями. Викласти у форму м’ясо, лимон, яйця, моркву та петрушку. Залити бульйоном, накрити плівкою та залишити у холодильнику на ніч до повного застигання.

Радимо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів холодцю

Смачний холодець за рецептом бабусі — як зварити його смачним та прозорим. 

Ароматний холодець за рецептом сусідки — 4 важливі хитрощі в приготуванні. 

Святкове заливне з язиком — рецепт від заслуженої артистки України. 

Домашній холодець з куркою до святкового столу, яким ви вразите гостей. 

Не жирний холодець з курки без желатина — завжди застигає. 

м'ясо рецепт свинина Що приготувати на Новий рік холодець
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
