Когда солить холодец, чтобы он был прозрачным и не пересоленным — советы от опытных хозяек

Домашний холодец. Фото: gospodynka.com.ua

Правильный момент добавления соли в холодец — ключ к успеху. Если посолить рано, бульон будет слишком соленым, а если поздно — мясо останется недосоленным. Придерживаясь простого правила, блюдо получится идеально прозрачным, нежным и ароматным.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

мясо для холодца (свинина, говядина или курица) — 1 кг;

вода — 2 л.;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

лавровый лист — 2-3 шт.;

черный перец горошком — по своему вкусу;

соль — 1,5 ч. л. на 1 кг мяса.

Способ приготовления

Мясо тщательно промыть, залить холодной водой и довести до кипения на минимальном огне. Снять пену и варить на очень медленном огне 6-8 часов. Овощи и специи добавить за 2-3 часа до конца варки.

Соль добавлять примерно за час-полтора до завершения варки, чтобы мясо успело просолиться, а бульон не пересолился. Использовать лучше крупную соль, мелкая может сделать бульон слишком соленым.

Холодец в тарелках. Фото: gospodynka.com.ua

После варки мясо отделить от костей, разложить в формы и залить горячим бульоном. Оставить застывать при комнатной температуре, а затем в холодильнике.

