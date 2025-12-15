Когда солить холодец, чтобы он был прозрачным и не пересоленным — советы от опытных хозяек

Когда нужно солить холодец — ошибку допускают почти все
Правильный момент добавления соли в холодец — ключ к успеху. Если посолить рано, бульон будет слишком соленым, а если поздно — мясо останется недосоленным. Придерживаясь простого правила, блюдо получится идеально прозрачным, нежным и ароматным.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- мясо для холодца (свинина, говядина или курица) — 1 кг;
- вода — 2 л.;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- лавровый лист — 2-3 шт.;
- черный перец горошком — по своему вкусу;
- соль — 1,5 ч. л. на 1 кг мяса.
Способ приготовления
Мясо тщательно промыть, залить холодной водой и довести до кипения на минимальном огне. Снять пену и варить на очень медленном огне 6-8 часов. Овощи и специи добавить за 2-3 часа до конца варки.
Соль добавлять примерно за час-полтора до завершения варки, чтобы мясо успело просолиться, а бульон не пересолился. Использовать лучше крупную соль, мелкая может сделать бульон слишком соленым.
После варки мясо отделить от костей, разложить в формы и залить горячим бульоном. Оставить застывать при комнатной температуре, а затем в холодильнике.
Советуем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов холодца
Вкусный холодец по рецепту бабушки – как сварить его вкусным и прозрачным.
Ароматный холодец по рецепту соседки — 4 важных ухищрения в приготовлении.
Праздничное заливное с языком – рецепт от заслуженной артистки Украины.
Домашний холодец с курицей к праздничному столу, которым вы поразите гостей.
Не жирный холодец из курицы без желатина – всегда застывает.
Читайте Новини.LIVE!