Варим холодец из магазинной курицы — обязательный на Новый год

Дата публикации 21 декабря 2025 01:04
Домашний куриный холодец — простой рецепт с фото и пошаговым приготовлением
Холодец с курицей. Фото: кадр из видео

Классический домашний холодец из куриных бедер и шеек получается нежным, прозрачным и ароматным. Простое приготовление позволяет получить праздничное блюдо без лишних сложностей, которое станет украшением новогоднего стола и порадует всю семью.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится:

  • куриные бедра — 4 шт.;
  • куриные шеи — 1 кг;
  • корень сельдерея — половина крупного;
  • лук — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок — 5-6 зубчиков;
  • лавровый лист — 5-6 шт.;
  • душистый перец горошком — 5-6 шт.;
  • соль — 1 ст. ложка;
  • желатин (по желанию) — 10 г на 0,5 л.

Способ приготовления

Замочить промытое мясо в холодной воде на пару часов. Переложить в кастрюлю, залить водой, довести до кипения, слить воду, промыть мясо и кастрюлю. Залить мясо свежей водой, добавить сельдерей, лук, морковь, чеснок, лавровый лист, душистый перец и соль. Довести до кипения, снять пену шумовкой и варить на медленном огне примерно 4 часа.

рецепт холодця з курки
Курица для холодца. Фото: кадр из видео

Выключить огонь и оставить бульон на час, добавить желатин по необходимости. Разобрать мясо на волокна и смешать бедра с шеями.

рецепт смачного холодцю з курки
Приготовление холодца. Фото: кадр из видео

Процедить бульон через сито с марлей в четыре слоя до прозрачности. Разложить мясо по формам, залить бульоном и оставить застывать.

