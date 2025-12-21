Домашний куриный холодец — простой рецепт с фото и пошаговым приготовлением

Холодец с курицей. Фото: кадр из видео

Классический домашний холодец из куриных бедер и шеек получается нежным, прозрачным и ароматным. Простое приготовление позволяет получить праздничное блюдо без лишних сложностей, которое станет украшением новогоднего стола и порадует всю семью.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

куриные бедра — 4 шт.;

куриные шеи — 1 кг;

корень сельдерея — половина крупного;

лук — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 5-6 зубчиков;

лавровый лист — 5-6 шт.;

душистый перец горошком — 5-6 шт.;

соль — 1 ст. ложка;

желатин (по желанию) — 10 г на 0,5 л.

Способ приготовления

Замочить промытое мясо в холодной воде на пару часов. Переложить в кастрюлю, залить водой, довести до кипения, слить воду, промыть мясо и кастрюлю. Залить мясо свежей водой, добавить сельдерей, лук, морковь, чеснок, лавровый лист, душистый перец и соль. Довести до кипения, снять пену шумовкой и варить на медленном огне примерно 4 часа.

Курица для холодца. Фото: кадр из видео

Выключить огонь и оставить бульон на час, добавить желатин по необходимости. Разобрать мясо на волокна и смешать бедра с шеями.

Приготовление холодца. Фото: кадр из видео

Процедить бульон через сито с марлей в четыре слоя до прозрачности. Разложить мясо по формам, залить бульоном и оставить застывать.

Советуем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов холодца

Вкусный холодец по рецепту бабушки – как сварить его вкусным и прозрачным.

Ароматный холодец по рецепту соседки — 4 важных ухищрения в приготовлении.

Праздничное заливное с языком – рецепт от заслуженной артистки Украины.

Домашний холодец с курицей к праздничному столу, которым вы поразите гостей.

Не жирный холодец из курицы без желатина – всегда застывает.