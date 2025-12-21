Домашний куриный холодец — простой рецепт с фото и пошаговым приготовлением

Варим холодец из магазинной курицы — обязательный на Новый год
Классический домашний холодец из куриных бедер и шеек получается нежным, прозрачным и ароматным. Простое приготовление позволяет получить праздничное блюдо без лишних сложностей, которое станет украшением новогоднего стола и порадует всю семью.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.
Вам понадобится:
- куриные бедра — 4 шт.;
- куриные шеи — 1 кг;
- корень сельдерея — половина крупного;
- лук — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 5-6 зубчиков;
- лавровый лист — 5-6 шт.;
- душистый перец горошком — 5-6 шт.;
- соль — 1 ст. ложка;
- желатин (по желанию) — 10 г на 0,5 л.
Способ приготовления
Замочить промытое мясо в холодной воде на пару часов. Переложить в кастрюлю, залить водой, довести до кипения, слить воду, промыть мясо и кастрюлю. Залить мясо свежей водой, добавить сельдерей, лук, морковь, чеснок, лавровый лист, душистый перец и соль. Довести до кипения, снять пену шумовкой и варить на медленном огне примерно 4 часа.
Выключить огонь и оставить бульон на час, добавить желатин по необходимости. Разобрать мясо на волокна и смешать бедра с шеями.
Процедить бульон через сито с марлей в четыре слоя до прозрачности. Разложить мясо по формам, залить бульоном и оставить застывать.
