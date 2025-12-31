Відео
Швидкий холодець з першого разу — перевірений спосіб приготування

Швидкий холодець з першого разу — перевірений спосіб приготування

Дата публікації: 31 грудня 2025 04:44
Швидкий холодець з першого разу — перевірений рецепт приготування з фото
Домашній холодець. Фото: gospodynka.com.ua

Швидкий холодець з першого разу — це результат правильно підібраного м’яса та спокійного, неквапливого приготування. Такий рецепт дозволяє отримати прозорий, насичений холодець без додавання желатину, навіть після зливання першого бульйону. Завдяки поєднанню свинини та курки страва виходить легкою, ароматною і добре тримає форму.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • рулька — до свого смаку;
  • ратиця свиняча — 1 шт.;
  • свиняча шкіра — до свого смаку;
  • курка — крила, ніжки, філе;
  • сіль — до свого смаку;
  • морква — 2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 4–5 зуб.

Спосіб приготування

М’ясо замочити у холодній воді на ніч, щоб прибрати зайву кров і зробити смак холодцю чистішим. Добре вимочене м’ясо ретельно промити, скласти у велику каструлю, залити холодною водою та довести до кипіння. Проварити кілька хвилин, після чого повністю злити воду, м’ясо ще раз промити, а каструлю вимити від накипу.

рецепт смачного холодця
Курка в каструлі. Фото: gospodynka.com.ua

Знову залити м’ясо чистою холодною водою так, щоб вона була на кілька пальців вище, поставити на дуже повільний вогонь. Під час нагрівання уважно знімати пінку, щоб бульйон залишався прозорим. Коли почне витоплюватися жир, додати сіль, моркву та цибулю. Варити холодець на мінімальному вогні не менше 6–7 годин, не допускаючи активного кипіння, бульйон має лише злегка булькотіти.

простий рецепт смачного холодця
Бульон та часник. Фото: gospodynka.com.ua

Одну моркву дістати раніше та залишити для прикрашання, решту овочів продовжити варити разом із м’ясом. Готовність визначати за м’ясом, яке має легко відходити від кістки, а бульйон повинен стати насиченим і ароматним. Лавровий лист не додавати, щоб смак залишився максимально м’ясним і чистим.

рецепт смачного холодця без желатина
Готовий холодець. Фото: gospodynka.com.ua

Готовий бульйон процідити через марлю або щільну тканину, паралельно зняти зайвий жир ложкою або паперовими рушниками. У гарячий проціджений бульйон додати видавлений часник, добре перемішати та дати настоятися кілька хвилин, після чого процідити ще раз. М’ясо перебрати, відокремити від кісток, рівномірно розкласти по тарілках, поєднуючи курку та свинину. Додати морквяні кільця, залити теплим бульйоном і залишити до повного застигання.

м'ясо рецепт курка холодець Новий рік 2026
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
