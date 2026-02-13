Видео
Ленивый холодец из тушенки за 2 часа — такой сейчас все готовят

Ленивый холодец из тушенки за 2 часа — такой сейчас все готовят

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 01:04
Ленивый холодец из тушенки без варки за 2 часа — быстрый рецепт
Ленивый холодец. Фото: smakuiemo.com.ua

Ленивый холодец из тушенки — это настоящая находка для тех, кто хочет домашнее блюдо без долгой варки и сложных этапов. Рецепт не требует плиты, большого количества посуды или кулинарных навыков. Все готовится за считанные минуты, а холодильник делает остальное.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • желатин — 20 г;
  • тушенка — 1 банка;
  • вода — 400 мл.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • специи — по вкусу.

Способ приготовления

Добавить желатин в холодную воду, тщательно перемешать и оставить для набухания, чтобы он полностью растворился. После набухания добавить соль, черный молотый перец и специи по вкусу, перемешать до однородности.

рецепт холодця з тушонки
Тушенка и соль. Фото: smakuiemo.com.ua

Очистить чеснок, измельчить и добавить к желатиновой смеси, чтобы придать холодцу выразительный аромат. Еще раз осторожно перемешать. Переложить мясо из тушенки в форму, равномерно распределить по дну и хорошо размять вилкой, чтобы слой был плотным и без крупных кусков.

лінивий холодець з тушонки
Вода с желатином. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить подготовленную желатиновую смесь к мясу, следя, чтобы жидкость равномерно покрыла всю поверхность. Накрыть форму и поставить в холодильник до полного застывания.

рецепт лінивого холодця з тушонки без варіння
Холодец и горчица. Фото: smakuiemo.com.ua

Активное время приготовления составляет около 15 минут, а для полного застывания холодца нужно примерно 2-4 часа в холодильнике.

мясо рецепт холодец консерва тушонка
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
