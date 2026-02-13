Ленивый холодец из тушенки без варки за 2 часа — быстрый рецепт

Ленивый холодец из тушенки за 2 часа — такой сейчас все готовят
Ленивый холодец из тушенки — это настоящая находка для тех, кто хочет домашнее блюдо без долгой варки и сложных этапов. Рецепт не требует плиты, большого количества посуды или кулинарных навыков. Все готовится за считанные минуты, а холодильник делает остальное.
Вам понадобится:
- желатин — 20 г;
- тушенка — 1 банка;
- вода — 400 мл.;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- специи — по вкусу.
Способ приготовления
Добавить желатин в холодную воду, тщательно перемешать и оставить для набухания, чтобы он полностью растворился. После набухания добавить соль, черный молотый перец и специи по вкусу, перемешать до однородности.
Очистить чеснок, измельчить и добавить к желатиновой смеси, чтобы придать холодцу выразительный аромат. Еще раз осторожно перемешать. Переложить мясо из тушенки в форму, равномерно распределить по дну и хорошо размять вилкой, чтобы слой был плотным и без крупных кусков.
Добавить подготовленную желатиновую смесь к мясу, следя, чтобы жидкость равномерно покрыла всю поверхность. Накрыть форму и поставить в холодильник до полного застывания.
Активное время приготовления составляет около 15 минут, а для полного застывания холодца нужно примерно 2-4 часа в холодильнике.
