Ленивый холодец из тушенки без варки за 2 часа — быстрый рецепт

Ленивый холодец. Фото: smakuiemo.com.ua

Ленивый холодец из тушенки — это настоящая находка для тех, кто хочет домашнее блюдо без долгой варки и сложных этапов. Рецепт не требует плиты, большого количества посуды или кулинарных навыков. Все готовится за считанные минуты, а холодильник делает остальное.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

желатин — 20 г;

тушенка — 1 банка;

вода — 400 мл.;

чеснок — 2 зубчика;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

специи — по вкусу.

Способ приготовления

Добавить желатин в холодную воду, тщательно перемешать и оставить для набухания, чтобы он полностью растворился. После набухания добавить соль, черный молотый перец и специи по вкусу, перемешать до однородности.

Тушенка и соль. Фото: smakuiemo.com.ua

Очистить чеснок, измельчить и добавить к желатиновой смеси, чтобы придать холодцу выразительный аромат. Еще раз осторожно перемешать. Переложить мясо из тушенки в форму, равномерно распределить по дну и хорошо размять вилкой, чтобы слой был плотным и без крупных кусков.

Вода с желатином. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить подготовленную желатиновую смесь к мясу, следя, чтобы жидкость равномерно покрыла всю поверхность. Накрыть форму и поставить в холодильник до полного застывания.

Холодец и горчица. Фото: smakuiemo.com.ua

Активное время приготовления составляет около 15 минут, а для полного застывания холодца нужно примерно 2-4 часа в холодильнике.

