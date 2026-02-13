Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Лінивих холодець з тушонки за 2 години — такий зараз всі готують

Лінивих холодець з тушонки за 2 години — такий зараз всі готують

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 01:04
Лінивий холодець з тушонки без варіння за 2 години — швидкий рецепт
Лінивих холодець. Фото: smakuiemo.com.ua

Лінивий холодець з тушонки — це справжня знахідка для тих, хто хоче домашню страву без довгого варіння та складних етапів. Рецепт не потребує плити, великої кількості посуду чи кулінарних навичок. Усе готується за лічені хвилини, а холодильник робить решту.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • желатин — 20 г;
  • тушонка — 1 банка;
  • вода — 400 мл.;
  • часник — 2 зубчики;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • спеції — за смаком.

Спосіб приготування

Додати желатин до холодної води, ретельно перемішати і залишити для набухання, щоб він повністю розчинився. Після набухання додати сіль, чорний мелений перець та спеції за смаком, перемішати до однорідності.

рецепт холодця з тушонки
Тушонка та сіль. Фото: smakuiemo.com.ua

Очистити часник, подрібнити і додати до желатинової суміші, щоб надати холодцю виразного аромату. Ще раз обережно перемішати. Перекласти м’ясо з тушонки у форму, рівномірно розподілити по дну та добре розім’яти виделкою, щоб шар був щільним і без великих шматків.

лінивий холодець з тушонки
Вода з желатином. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати підготовлену желатинову суміш до м’яса, стежачи, щоб рідина рівномірно покрила всю поверхню. Накрити форму і поставити в холодильник до повного застигання.

рецепт лінивого холодця з тушонки без варіння
Холодець та гірчиця. Фото: smakuiemo.com.ua

Активний час приготування становить близько 15 хвилин, а для повного застигання холодцю потрібно приблизно 2-4 години в холодильнику.

Радимо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів холодцю

Смачний холодець за рецептом бабусі — як зварити його смачним та прозорим. 

Ароматний холодець за рецептом сусідки — 4 важливі хитрощі в приготуванні. 

Святкове заливне з язиком — рецепт від заслуженої артистки України. 

Домашній холодець з куркою до святкового столу, яким ви вразите гостей. 

Не жирний холодець з курки без желатина — завжди застигає. 

м'ясо рецепт холодець консерва тушонка
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації