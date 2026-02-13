Лінивий холодець з тушонки без варіння за 2 години — швидкий рецепт

Лінивих холодець. Фото: smakuiemo.com.ua

Лінивий холодець з тушонки — це справжня знахідка для тих, хто хоче домашню страву без довгого варіння та складних етапів. Рецепт не потребує плити, великої кількості посуду чи кулінарних навичок. Усе готується за лічені хвилини, а холодильник робить решту.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

желатин — 20 г;

тушонка — 1 банка;

вода — 400 мл.;

часник — 2 зубчики;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

спеції — за смаком.

Спосіб приготування

Додати желатин до холодної води, ретельно перемішати і залишити для набухання, щоб він повністю розчинився. Після набухання додати сіль, чорний мелений перець та спеції за смаком, перемішати до однорідності.

Тушонка та сіль. Фото: smakuiemo.com.ua

Очистити часник, подрібнити і додати до желатинової суміші, щоб надати холодцю виразного аромату. Ще раз обережно перемішати. Перекласти м’ясо з тушонки у форму, рівномірно розподілити по дну та добре розім’яти виделкою, щоб шар був щільним і без великих шматків.

Вода з желатином. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати підготовлену желатинову суміш до м’яса, стежачи, щоб рідина рівномірно покрила всю поверхню. Накрити форму і поставити в холодильник до повного застигання.

Холодець та гірчиця. Фото: smakuiemo.com.ua

Активний час приготування становить близько 15 хвилин, а для повного застигання холодцю потрібно приблизно 2-4 години в холодильнику.

