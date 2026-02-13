Лінивий холодець з тушонки без варіння за 2 години — швидкий рецепт

Лінивих холодець з тушонки за 2 години — такий зараз всі готують
Лінивий холодець з тушонки — це справжня знахідка для тих, хто хоче домашню страву без довгого варіння та складних етапів. Рецепт не потребує плити, великої кількості посуду чи кулінарних навичок. Усе готується за лічені хвилини, а холодильник робить решту.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- желатин — 20 г;
- тушонка — 1 банка;
- вода — 400 мл.;
- часник — 2 зубчики;
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком;
- спеції — за смаком.
Спосіб приготування
Додати желатин до холодної води, ретельно перемішати і залишити для набухання, щоб він повністю розчинився. Після набухання додати сіль, чорний мелений перець та спеції за смаком, перемішати до однорідності.
Очистити часник, подрібнити і додати до желатинової суміші, щоб надати холодцю виразного аромату. Ще раз обережно перемішати. Перекласти м’ясо з тушонки у форму, рівномірно розподілити по дну та добре розім’яти виделкою, щоб шар був щільним і без великих шматків.
Додати підготовлену желатинову суміш до м’яса, стежачи, щоб рідина рівномірно покрила всю поверхню. Накрити форму і поставити в холодильник до повного застигання.
Активний час приготування становить близько 15 хвилин, а для повного застигання холодцю потрібно приблизно 2-4 години в холодильнику.
Радимо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів холодцю
Смачний холодець за рецептом бабусі — як зварити його смачним та прозорим.
Ароматний холодець за рецептом сусідки — 4 важливі хитрощі в приготуванні.
Святкове заливне з язиком — рецепт від заслуженої артистки України.
Домашній холодець з куркою до святкового столу, яким ви вразите гостей.
Не жирний холодець з курки без желатина — завжди застигає.
Читайте Новини.LIVE!