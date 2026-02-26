Відео
Головна Смак Домашній колагеновий холодець — ідеально прозорий та смачний

Домашній колагеновий холодець — ідеально прозорий та смачний

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 01:04
Домашній колагеновий холодець — класичний рецепт приготування з фото без желатину
Домашній холодець. Колаж: Новини.LIVE. Фото: smachnenke.com.ua

Справжній домашній холодець цінується за прозорий бульйон, насичений смак і природну желюючу текстуру без додавання желатину. Секрет ідеального результату криється у правильній підготовці м’яса та тривалому томлінні на слабкому вогні. Поєднання яловичини, свинини та курятини робить страву особливо ароматною й колагеновою. Такий холодець стане окрасою святкового столу та перевіреною класикою домашньої кухні.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яловичина на кісточці — 800 г;
  • яловиче м’ясо — 1 кг;
  • курячі стегенця — 800 г;
  • свиняча рулька — 1,5 кг;
  • вода — 4800 мл.;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • часник — 4 зубчики;
  • перець чорний горошком — 1 ч. л.;
  • перець духмяний — ¼ ч. л.;
  • гвоздика — 1 шт.;
  • сіль — 2 ст. л.

Спосіб приготування

М’ясо замочити у холодній воді на кілька годин. На свинячій рульці зробити невеликі надрізи до кістки. Викласти все м’ясо у велику каструлю, залити холодною водою та довести до кипіння. Після утворення великої кількості піни м’ясо вийняти, бульйон злити, каструлю ретельно вимити.

рецепт домашнього холодця
Приготування холодця. Фото: smachnenke.com.ua

М’ясо промити, знову викласти у чисту каструлю, залити холодною водою та довести до кипіння на сильному вогні. Додати частину солі, зменшити нагрів до середнього, зняти піну. Після повторного закипання зменшити вогонь до мінімального та томити під кришкою, нещільно прикривши її, приблизно 4 години.

Через 4 години додати лавровий лист, чорний і духмяний перець, гвоздику та решту солі. Моркву і цибулю проварити окремо кілька хвилин, після чого перекласти до бульйону. Варити ще близько 2 годин на слабкому вогні.

рецепт смачного холодця
Готовий холодець. Фото: smachnenke.com.ua

Готовий бульйон акуратно очистити від зайвого жиру, вийняти спеції та овочі. М’ясо дістати, трохи охолодити та розібрати на волокна, за потреби досолити. У бульйон додати подрібнений часник, прогріти кілька хвилин, після чого процідити через сито або марлю.

М’ясо рівномірно розкласти у форми, залити прозорим бульйоном і залишити охолоджуватися до кімнатної температури. Після цього поставити в холодильник до повного застигання. У результаті отримати насичений, ароматний і прозорий домашній холодець без додавання желатину.

Радимо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів холодцю

Смачний холодець за рецептом бабусі — як зварити його смачним та прозорим. 

Ароматний холодець за рецептом сусідки — 4 важливі хитрощі в приготуванні. 

Святкове заливне з язиком — рецепт від заслуженої артистки України. 

Домашній холодець з куркою до святкового столу, яким ви вразите гостей. 

Не жирний холодець з курки без желатина — завжди застигає. 

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
